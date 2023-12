Dois importantes eventos da Associação Brasileira de Enologia (ABE) já estão com as datas definidas para 2024. O 12º Brazil Wine Challenge, único concurso internacional de vinhos realizado no Brasil com a chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), será realizado de 4 a 7 de junho. Já a 32ª Avaliação Nacional de Vinhos está marcada para 19 de outubro. Ambos ocorrem em Bento Gonçalves.