O Kempinski Laje de Pedra ganhou um espumante exclusivo. O rótulo é assinado pela Casa Perini e já é servido no 1835 Carne e Brasa, restaurante que funciona no espaço do empreendimento, em Canela. Primeira operação das diversas que irão integrar o pool gastronômico do Kempinski, o 1835 abre diariamente, das 11h às 22h.