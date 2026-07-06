Zoma Bar inaugura novo ponto de encontro em Porto Alegre

A noite da última quarta-feira (2) marcou a inauguração oficial do Zoma Bar, novo endereço gastronômico localizado no coração do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O espaço abriu as portas em um evento exclusivo que reuniu jornalistas, influenciadores e convidados especiais para celebrar a chegada do empreendimento à cena da capital gaúcha. Com a proposta de unir a atmosfera acolhedora de um boteco elegante a uma experiência contemporânea de gastronomia e convivência, o Zoma recebeu os presentes em um ambiente descontraído, repleto de boa música, encontros e conversas. Os sócios Roberto Huwwari, Rodrigo Dutra Vila, Leandro Rodriguez e Claudio Pitrez Rossi deram as boas-vindas aos convidados e apresentaram o conceito do novo bar, compartilhando a proposta que pretende transformar o espaço em um dos principais pontos de encontro de Porto Alegre.