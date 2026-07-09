Tributo Legião Urbana, feijoada solidária e festa junina agitam Caxias

Faroeste caboclo
O Tributo Legião Urbana voltará à cena da terrinha para encantar a plateia do show que ocupará o Teatro do Sesc, às 20h, do dia 22. O elenco do espetáculo é composto por talentos caxienses como Gui Caldeira, Jayson Mross, Paulo Alves e Marcus Vinícius. Esta será a quarta temporada da sonora programação do Caixa Acústica no Sesc Caxias.
Tempero
A Liga Feminina de Combate ao Câncer realizará a 29ª edição da feijoada em prol da entidade socioassistencial. A reunião, na hora do almoço do dia 23 de agosto, ocupará o salão paroquial Conceição da Linha Feijó. Os ingressos já estão à venda com as voluntárias.
Quadrilha
A programação de São João do Recreio da Juventude, que ocorrerá neste domingo (12), a partir das 12h, reserva mais um momento de confraternização para aquecer o fim de semana. Desta vez, a festa será ao redor das mesas do Go Recreio, o café da Rua do Lazer, na Sede Campestre Juventude. A função temática incluirá trilha sonora de ocasião e um cardápio alusivo.