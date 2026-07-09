Tributo Legião Urbana, feijoada solidária e festa junina agitam Caxias

Felipe Tomás Friedrich, Rafael Oss Emer, Willian Celso dos Santos e Marcelo Andreola, dia 30, na Boccati, encontro promovido pela ATOM Advogados para conectar lideranças empresariais sobre posicionamento de marca com o verbo de Willian João Pedro de Brito Moraes / Divulgação

Faroeste caboclo

O Tributo Legião Urbana voltará à cena da terrinha para encantar a plateia do show que ocupará o Teatro do Sesc, às 20h, do dia 22. O elenco do espetáculo é composto por talentos caxienses como Gui Caldeira, Jayson Mross, Paulo Alves e Marcus Vinícius. Esta será a quarta temporada da sonora programação do Caixa Acústica no Sesc Caxias.

Cecille Felippi trocou alianças com Alex Manto em cerimônia que ganhou os cenários da localidade de Pienza na região da Toscana. na Itália, em clima de felizes para sempre Arquivo Pessoal

A Princesa da Festa da Uva 2024 Letícia de Carvalho com o noivo, Bruno Felippi, para testemunhar o enlace da mana dele, Cecilli Felippi com Alex Manto, na Itália Arquivo Pessoal

Tempero

A Liga Feminina de Combate ao Câncer realizará a 29ª edição da feijoada em prol da entidade socioassistencial. A reunião, na hora do almoço do dia 23 de agosto, ocupará o salão paroquial Conceição da Linha Feijó. Os ingressos já estão à venda com as voluntárias.

Indy Mello emprestou beleza para a torcida da Seleção brasileira no último encontro do Me Leva Na Copa, domingo, no Bodega del Toro no Pátio da Estação Douglas Gomes / Divulgação

Quadrilha

A programação de São João do Recreio da Juventude, que ocorrerá neste domingo (12), a partir das 12h, reserva mais um momento de confraternização para aquecer o fim de semana. Desta vez, a festa será ao redor das mesas do Go Recreio, o café da Rua do Lazer, na Sede Campestre Juventude. A função temática incluirá trilha sonora de ocasião e um cardápio alusivo.

Gabriela Di Domenico e Ricardo Sacchielle, da Solon Leilões, realizaram, ao lado do leiloeiro Gustavo Turani, o Leilão Business, evento voltado a investimentos em leilões imobiliários, no Intercity Caxias Greice Araújo / Divulgação