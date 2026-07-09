João Pulita

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Tributo Legião Urbana, feijoada solidária e festa junina agitam Caxias

O espetáculo Tributo Legião Urbana integra a quarta temporada da Caixa Acústica, com apresentação no Sesc Caxias, dia 22

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