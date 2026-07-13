Tá na Mesa com a ADCE, a fonoaudióloga Clarissa Araújo Pedrotti e Quality Mármores são destaques na coluna desta segunda-feira

Fabíola Saretta e Gilmar Marcílio, dia 9, na 11ª edição do Programa Executivo promovido pela Árete Escola de Negócios, que reuniu empresários em diálogo sobre liderança, na Casa di Pasto Salton Gabriela Moraes / Divulgação

Vinte

Os empresários Volmir Tamagno, Ana Cristina de Aguiar Leste e Vinícius Leste Correa serão anfitriões, dia 16, para celebrar os 20 anos da Quality Mármores. Referência no segmento de pedras naturais na Serra gaúcha, o trio inaugura a nova sede, localizada próximo à Casa de Pedra. Durante o encontro, Volmir, Ana e Vinícius também apresentarão uma linha inédita de decoração, com peças em pedras exóticas para mobiliário de design e alto padrão. Devem reunir arquitetos expoentes da região.

Simone Bardini com um de seus famosos pacientes, o ex-BBB Daniel Lenhardt, numa imersão na Clínica Bardini & Bernini no início da última semana Kennedy Oliveira / Divulgação

A arquiteta Elisângela Selau e a engenheira Patrícia Nunes brindaram a construção do novo endereço da AchoChic Leandro Araújo / Divulgação

Andressa Forlin e Ione Andreis, do elegante grupo que esteve na estreia da nova AchoChic Leandro Araújo / Divulgação

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Alex Tonietto, coordenador do Tá na Mesa com a ADCE convida para a 23ª edição do jantar beneficente, agendado para 22 de agosto, no Tulipa Restaurante. O evento arrecadará recursos para 30 entidades socioassistenciais.

Nelço Tesser, Carlos Heinen, David Randon, João Francisco Müller e Aldenir Stumpf, ex-presidentes da CIC Caxias entre as décadas de 1990 e início dos anos 2000, homenageados, dia 8, pelo atual presidente da CIC Caxias, Ubiratã Rezler, no jantar dos 125 anos da instituição Julio Soares / Divulgação

Voz

A fonoaudióloga Clarissa Araújo Pedrotti ministra, nos dias 13 e 20 de agosto, na Escola de Artes do Recreio da Juventude, o workshop “Competência Comunicativa”. Voltado a estudantes e profissionais, o treinamento abordará temas como voz, clareza da fala, comunicação não verbal, assertividade e presença comunicativa. As inscrições estão abertas pelo aplicativo do clube.

Carla Scopel Della Giustina e Felipe Deĺla Giustina realizaram a festa do primeiro aniversário do príncipe deles, Vince, dia 4, na Casa Baruk Melisa Boz / Divulgação