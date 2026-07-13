Tá na Mesa com a ADCE, a fonoaudióloga Clarissa Araújo Pedrotti e Quality Mármores são destaques na coluna desta segunda-feira

Vinte
Os empresários Volmir Tamagno, Ana Cristina de Aguiar Leste e Vinícius Leste Correa serão anfitriões, dia 16, para celebrar os 20 anos da Quality Mármores. Referência no segmento de pedras naturais na Serra gaúcha, o trio inaugura a nova sede, localizada próximo à Casa de Pedra. Durante o encontro, Volmir, Ana e Vinícius também apresentarão uma linha inédita de decoração, com peças em pedras exóticas para mobiliário de design e alto padrão. Devem reunir arquitetos expoentes da região.
Menu
Alex Tonietto, coordenador do Tá na Mesa com a ADCE convida para a 23ª edição do jantar beneficente, agendado para 22 de agosto, no Tulipa Restaurante. O evento arrecadará recursos para 30 entidades socioassistenciais.
Voz
A fonoaudióloga Clarissa Araújo Pedrotti ministra, nos dias 13 e 20 de agosto, na Escola de Artes do Recreio da Juventude, o workshop “Competência Comunicativa”. Voltado a estudantes e profissionais, o treinamento abordará temas como voz, clareza da fala, comunicação não verbal, assertividade e presença comunicativa. As inscrições estão abertas pelo aplicativo do clube.