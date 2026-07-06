Saccaro celebra 80 anos com mostra de arte e lançamentos em destaque

A maestria da forma
João Saccaro, CEO da marca gaúcha referência em mobiliário de design, reuniu expressivo grupo de entusiastas do empreendimento, quinta-feira, na flagship da Saccaro com as atenções de Daniela Palandi. A noite serviu para aplaudir os 80 anos da empresa fundada por Albino Saccaro (in memoriam) e que já contabiliza presença em 20 países. No encontro, destaque para a mostra de arte denominada Antes, Durante e Depois, com curadoria de Adriana Boff, diretora do MACRS, e que celebra três décadas da icônica Poltrona Santa Bárbara, criada por Ana Vazquez e Renato Sólio. Na ocasião, os artistas Aline Bispo, Mônica Ventura, Tiago Braga, Sandra Anselmi e Darks Miranda apresentaram a reinterpretação da peça. João Saccaro lançou luz sobre o lançamento da revista Saccaro Casas.
Realização
A designer de interiores Pamella Karsburg Tonet e a decoradora Grace Nicoletti estrearam com destaque no Yearbook 2026 da Casa Vogue. Para celebrar o feito, realizam hoje, um jantar harmonizado na Enoteca Vinhos Nacionais, em Flores da Cunha e brindam com apoiadores do projeto que leva a assinatura da dupla.
Acolhedora
A arquiteta e urbanista especializada em arquitetura da saúde, Adriana Peccin é a idealizadora do livro Arquitetura da Longevidade, uma publicação sobre segurança e liberdade no morar com dicas de adaptação dos ambientes para todas as fases da vida. A reunião social de lançamento e sessão de autógrafos ao redor da obra da profissional bento-gonçalvense ocupará a Casa Design Serra, em Bento Gonçalves, dia 15 de julho, às 18h.