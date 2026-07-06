Saccaro celebra 80 anos com mostra de arte e lançamentos em destaque

Jorge Saccaro, Rosane Beatriz Lucena Saccaro, Cornélio Saccaro e João Saccaro Leandro Araújo / Divulgação

A maestria da forma

João Saccaro, CEO da marca gaúcha referência em mobiliário de design, reuniu expressivo grupo de entusiastas do empreendimento, quinta-feira, na flagship da Saccaro com as atenções de Daniela Palandi. A noite serviu para aplaudir os 80 anos da empresa fundada por Albino Saccaro (in memoriam) e que já contabiliza presença em 20 países. No encontro, destaque para a mostra de arte denominada Antes, Durante e Depois, com curadoria de Adriana Boff, diretora do MACRS, e que celebra três décadas da icônica Poltrona Santa Bárbara, criada por Ana Vazquez e Renato Sólio. Na ocasião, os artistas Aline Bispo, Mônica Ventura, Tiago Braga, Sandra Anselmi e Darks Miranda apresentaram a reinterpretação da peça. João Saccaro lançou luz sobre o lançamento da revista Saccaro Casas.

O CEO da Saccaro, João Saccaro, com as atenções da mulher, Daniela Palandi, realizou uma festividade cult ao redor do celebrado design das oito décadas da Saccaro Leandro Araújo / Divulgação

Os irmãos Jorge e Cornélio Saccaro em noite de deferências à memória do pai e fundador da marca, Albino Saccaro, quinta-feira, nos festejos dos 80 anos da criativa marca de mobiliário premium Leandro Araújo / Divulgação

Realização

A designer de interiores Pamella Karsburg Tonet e a decoradora Grace Nicoletti estrearam com destaque no Yearbook 2026 da Casa Vogue. Para celebrar o feito, realizam hoje, um jantar harmonizado na Enoteca Vinhos Nacionais, em Flores da Cunha e brindam com apoiadores do projeto que leva a assinatura da dupla.

Aline Bispo, Mônica Ventura, Sandra Anselmi e Tiago Braga, artistas que assinam a releitura da poltrona Santa Bárbara, da mostra Antes, Durante e Depois em homenagem aos 80 da Saccaro, em exibição na flagship da marca até 20 de julho Leandro Araújo / Divulgação

O arquiteto Renato Sólio, um dos criadores da poltrona Santa Bárbara, ícone da Saccaro, que ganhou curadoria da diretora do MACRS, Adriana Boff, para as releituras da peça mobiliário em ato comemorativo aos 80 anos da Saccaro Leandro Araújo / Divulgação

Acolhedora

A arquiteta e urbanista especializada em arquitetura da saúde, Adriana Peccin é a idealizadora do livro Arquitetura da Longevidade, uma publicação sobre segurança e liberdade no morar com dicas de adaptação dos ambientes para todas as fases da vida. A reunião social de lançamento e sessão de autógrafos ao redor da obra da profissional bento-gonçalvense ocupará a Casa Design Serra, em Bento Gonçalves, dia 15 de julho, às 18h.

Rosane Lucena Saccaro com a filha e o genro Marília Lucena Saccaro e Bruno Cobalchini, quinta-feira, noite em que o clã Saccaro comemorava a longeva história da criação de Albino Saccaro Leandro Araújo / Divulgação