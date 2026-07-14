João Pulita

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Doma estreia com evento e performance artística de Victor Hugo Porto e Confraria do Champanhe comemora aniversário em Flores da Cunha

Evento da Confraria do Champanhe celebrou 28 anos em Flores da Cunha, reunindo membros e apreciadores na Enoteca Vinhos Nacionais.

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