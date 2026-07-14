Doma estreia com evento e performance artística de Victor Hugo Porto e Confraria do Champanhe comemora aniversário em Flores da Cunha

Santé
Gladis Helena Cercato Gomes e Fabiana Mendes Isolan, presidente e vice da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha lideraram a 28ª festividade alusiva ao aniversário da entidade. O encontro ganhou as mesas da Enoteca Vinhos Nacionais, em Flores da Cunha, na última quarta-feira, sob a batuta do chef de cozinha Bruno Henrique.
Panorâmico
José Maurício Toledo, comandante da Vidroforte, amplia a presença da marca caxiense no cenário internacional por meio de uma agenda de visitas técnicas na América Central e América do Sul. A iniciativa busca aproximar a empresa de tendências globais, novas tecnologias e demandas de desenvolvimento. Desde 2018, quando iniciou a metodologia de conexão direta, Toledo acompanhou a criação de mais de 700 novos produtos.
Assinatura
Chirlei Battasini, idealizadora da Revista DOMA, será anfitriã do lançamento da publicação, hoje, logo mais à noite, no Quinta São Luiz. A boa nova é ilustrada com conteúdo de arquitetura, interiores, design, arte e comportamento. Com edições impressa e digital, o periódico terá circulação trimestral. A noite terá performance de pintura ao vivo do artista Victor Hugo Porto, além de coquetel.