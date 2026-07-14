Doma estreia com evento e performance artística de Victor Hugo Porto e Confraria do Champanhe comemora aniversário em Flores da Cunha

Gladis Helena Cercato Gomes e Fabiana Mendes Isolan lideraram a festividade do 28º aniversário da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, na Enoteca Vinhos Nacionais, em Flores da Cunha Luizinho Bebber / Divulgação

Santé

Gladis Helena Cercato Gomes e Fabiana Mendes Isolan, presidente e vice da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha lideraram a 28ª festividade alusiva ao aniversário da entidade. O encontro ganhou as mesas da Enoteca Vinhos Nacionais, em Flores da Cunha, na última quarta-feira, sob a batuta do chef de cozinha Bruno Henrique.

Nadir Rizzi, presidente do Conselho Superior da CIC Caxias, com a mulher, Lourdes Milesi Rizzi, nas celebrações ao redor dos 125 anos de fundação da entidade empresarial Julio Soares / Divulgação

As arquitetas Mariana Nicola e Cláudia Geremia, filha e mãe, em noite de arte com as atenções de Daniela Palandi, para conferir o Antes, Durante e Depois, em exibição na flagship da Saccaro até dia 20 Leandro Araújo / Divulgação

Panorâmico

José Maurício Toledo, comandante da Vidroforte, amplia a presença da marca caxiense no cenário internacional por meio de uma agenda de visitas técnicas na América Central e América do Sul. A iniciativa busca aproximar a empresa de tendências globais, novas tecnologias e demandas de desenvolvimento. Desde 2018, quando iniciou a metodologia de conexão direta, Toledo acompanhou a criação de mais de 700 novos produtos.

Os DJs Diego Oselame, Markão e Danna ainda contabilizam o sucesso da primeira edição do projeto festivo Nostalgia Music Fest, que aqueceu os termômetros do Bulls, sexta-feira Leandro Araújo / Divulgação

Assinatura

Chirlei Battasini, idealizadora da Revista DOMA, será anfitriã do lançamento da publicação, hoje, logo mais à noite, no Quinta São Luiz. A boa nova é ilustrada com conteúdo de arquitetura, interiores, design, arte e comportamento. Com edições impressa e digital, o periódico terá circulação trimestral. A noite terá performance de pintura ao vivo do artista Victor Hugo Porto, além de coquetel.

Adriane Schneider celebrou seu aniversário, dia 11, e reuniu familiares e amigos para festejar no Galpão Texas Country Leonardo Guadagnin / Divulgação