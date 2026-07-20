Quality Mármores celebra 20 anos com nova sede e coleção inédita de pedras naturais

Vinte anos
Volmir Tamagno, Ana Cristina de Aguiar Leste e Vinícius Leste Correa foram os anfitriões, dia 16, da recepção dos 20 anos da Quality Mármores. O empreendimento comandado pelo trio é destaque no segmento de pedras naturais na Serra gaúcha. Agora, eles apresentam a nova sede instaurada próximo à Casa de Pedra. Durante o encontro, Volmir, Ana e Vinícius também lançaram luz a uma linha inédita de decoração, com peças exóticas para mobiliário de design e projetos de interiores alto padrão. A reunião contou com o prestígio de renomados arquitetos expoentes da região.
Bibliografia
David Hunner, superintendente do Villagio Caxias, ratifica o apoio da marca ao 3º Festival Internacional do Leitor Quindim, que ocorre de 12 a 23 de agosto. Parceiro do Instituto de Leitura Quindim, presidido por Volnei Canônica, o shopping servirá de palco de encontros com autores, exposições, atividades para o público infantil e da Caravana de Leitores, que reunirá cerca de 900 estudantes de escolas públicas, reforçando o compromisso com o incentivo à leitura e à cultura. Entre os confirmados estão Flávia Lins e Silva, José Carlos Lollo, Marcelino Freire, Marcia Tiburi, Marco Lucchesi, Nilma Lacerda, Paty Wolff, Roger Mello e Xadalu Tupã Jekupé.