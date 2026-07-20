Quality Mármores celebra 20 anos com nova sede e coleção inédita de pedras naturais

Vinte anos

Volmir Tamagno, Ana Cristina de Aguiar Leste e Vinícius Leste Correa foram os anfitriões, dia 16, da recepção dos 20 anos da Quality Mármores. O empreendimento comandado pelo trio é destaque no segmento de pedras naturais na Serra gaúcha. Agora, eles apresentam a nova sede instaurada próximo à Casa de Pedra. Durante o encontro, Volmir, Ana e Vinícius também lançaram luz a uma linha inédita de decoração, com peças exóticas para mobiliário de design e projetos de interiores alto padrão. A reunião contou com o prestígio de renomados arquitetos expoentes da região.