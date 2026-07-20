João Pulita

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Quality Mármores celebra 20 anos com nova sede e coleção inédita de pedras naturais

Evento marcou os 20 anos da empresa de Volmir Tamagno, Ana Cristina de Aguiar Leste e Vinícius Leste Correa, com inauguração e lançamento de linha de decoração.

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