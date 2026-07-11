João Pulita

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Rodapizza Giordani mantém receitas e tradição familiar há 43 anos, sendo pioneira no rodízio em Caxias do Sul

Na semana em que se celebra o Dia da Pizza, a coluna apresenta a trajetória da Giordani e revela como a iguaria se tornou memória afetiva

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