Rodapizza Giordani mantém receitas e tradição familiar há 43 anos, sendo pioneira no rodízio em Caxias do Sul

Família Giordani no comando da pizzaria que leva o sobrenome deles Eduardo Maccagnan / Divulgação

O jargão “tudo acaba em pizza”, surgido nos bastidores do futebol paulista na década de 1960 é uma expressão desconstruída na história da família Giordani que responde pela pizzaria pioneira em rodízios da iguaria, mas, em alguns casos, talvez seja mais justo dizer que é na pizza que as melhores histórias começam.

Fundada por Arsênio José Giordani e Mairi Kunz Giordani e, hoje comandada pelos filhos Marcos, Milton e Patrícia, a pizzaria coleciona vivências que vão muito além do forno. Há 43 anos, a Giordani nasceu de uma reviravolta. Meses antes, um incêndio destruiu o moinho da família, em Guaporé, obrigando todos a recomeçar do zero. A oportunidade surgiu por meio de parentes que atuavam no ramo da gastronomia e ensinaram os primeiros passos na produção. Desde então são casais que começaram a namorar e hoje levam os filhos e netos ao restaurante, clientes que retornam da Austrália, da França ou da Suécia apenas para reviver um sabor da infância, noites em que a neve lotou a casa e até episódios curiosos que viraram folclore.

– O maior patrimônio da Giordani nunca foi apenas a pizza. Sempre foi a família. Hoje moramos todos muito perto uns dos outros e trabalhamos juntos diariamente. Essa união é um dos principais segredos da nossa longevidade – enfatiza Marcos.

O Dia da Pizza, celebrado na última sexta-feira, dia 10, prova que algumas receitas, quando preparadas com dedicação e amor, realmente resistem ao tempo.

Família Giordani no comando da pizzaria que leva o sobrenome deles Eduardo Maccagnan / Divulgação

Embora a Giordani tenha evoluído estruturalmente ao longo das décadas, sua essência permanece praticamente inalterada. A fórmula da massa é a mesma desde 1983. Os molhos tradicionais seguem exatamente os desenvolvidos pelos fundadores. O rodízio continua sendo o coração da operação.

– Os frequentadores sugerem borda recheada, mudanças na massa, novos formatos, mas entendemos que nossa identidade está justamente em preservar aquilo que nos fez chegar até aqui – afirma o clã.

A mudança mais significativa ocorreu entre os anos de 2000 e 2006, quando as antigas unidades deram lugar às atuais casas da Colina Sorriso e do bairro Saint-Étienne. A decisão foi acompanhada por outro diferencial que hoje se tornou marca registrada: a decoração temática composta por centenas de objetos antigos.

A coleção começou quase por acaso, durante a procura por tijolos de demolição. Aos poucos, placas, utensílios, móveis e peças históricas passaram a integrar os ambientes. Entre esses objetos está uma antiga propaganda da Pepsi, de 1975, transformada em quadro e instalada sobre a mesa 38. Foi esta imagem que protagonizou uma das histórias mais divertidas da equipe.

Ao perceber que o quadro havia entortado, Marcos comentou com um funcionário que “a mulher do quadro estava torta”. O colaborador interpretou literalmente a frase e dirigiu-se até a cliente sentada na mesa 38 perguntando: “Moça, você está bem?”. A situação arrancou gargalhadas e acabou se transformando em uma brincadeira recorrente dentro da equipe.

São pequenas histórias como essa que ajudam a construir a relação afetiva entre o restaurante e seus habituès.

– Uma menina me contou recentemente que o pai dizia que ela sempre brigava para sentar na cabeceira da mesa quando era bebê. Hoje, ela voltou aqui já adulta. Outra cliente que lembro no cadeirão está grávida do primeiro filho. A gente vê a vida acontecendo diante dos nossos olhos – conta Marcos.

As novidades surgem sem pressa, sempre após muitos testes conduzidos principalmente por Milton. Foi assim que nasceram pizzas como a Narbona, preparada com queijo brie, figo e nozes; a combinação de queijo brie, mirtilo, chocolate branco e morango; a pizza de cogumelos com alho negro; e a criação inspirada em uma receita de bolo de uma cliente, que resultou na pizza de pera com amêndoas e chocolate branco.

– O segredo é gostar do que fazemos. Preparar e servir pizzas deixou de ser apenas o nosso trabalho há muito tempo. É o nosso hobby, nossa rotina, nossa vida. Quando alguém comenta que seria triste imaginar Caxias sem a Giordani, entendemos que deixamos de ser apenas um restaurante. Passamos a fazer parte da história de milhares de famílias. E isso não tem preço.

Rodízio

Qual a pizza mais pedida do momento? Filé com champignon.

Filé com champignon. Qual ingrediente não pode faltar? Dedicação para fazer dar certo.

Dedicação para fazer dar certo. Gostaria de ter sabido antes que… errar na dose certa mostra o que precisa ser ajustado.

errar na dose certa mostra o que precisa ser ajustado. Um projeto para tirar do forno? Um ônibus de 1968 totalmente adaptado para funcionar como restaurante estacionado na garagem.