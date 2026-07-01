Paola Delazzeri estreou como solista em concerto sinfônico em Porto Alegre, Rimviver promove brechó solidário e outros destaques

Francisco Arthur de Lima Werner e Daniela Bisol Fritsch para aquecer os termômetros na balada do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Acordes

A cantora caxiense Paola Delazzeri estreou como solista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ela integrou o elenco do concerto “Divas do Pop Rock”, nos dias 27 e 28 de junho, sob a regência do maestro Manfredo Schmiedt, em Porto Alegre. O espetáculo homenageou os grandes nomes femininos da música internacional por meio de versões sinfônicas. Ao lado de Paola, também participaram como solistas as cantoras Laura Dalmás e Rafaela Pfeifer. A estreia marca um novo momento na trajetória das artistas.

Marina Elisa Rombaldi e Luiz Fernando Trevisan trocaram alianças, sábado, em cerimônia seguida de recepção nos salões da Marco Luigi, em Bento Gonçalves Lucas Lermen / Divulgação

Borbulhas

O prefeito e o presidente do Centro Empresarial e Cultural de Garibaldi, Sérgio Chesini e Carlos Bianchi, respectivamente, realizarão, dia 24, o concurso que elegerá as soberanas da Festa Nacional do Espumante 2027. A festividade ocupará o parque de eventos da Fenachamp.

Paula e Paulo Weirich, fundadores do Alfa Laboratório, anfitriões da festividade ao redor dos 50 anos do empreendimento, em festa, sábado, no Villa Basilico Alex Battistel / Divulgação

Germano Weirich, Cláudia Fin, Estefânia Weirich, Ricardo Wisintainer, Liziane Ferronato e Gustavo Weirich, em família, na comemoração do Alfa Laboratório fundado há 50 anos por Paulo e Paula Weirich Alex Battistel / Divulgação

Solidários

Fundada por Elisabeth Isoldi Chies, a Associação dos Renais Crônicos de Caxias do Sul comemorou, sábado, 33 anos de atuação. Atualmente presidida por Neusa Sandra Tartari, a Rim Viver promove o brechó solidário em prol da entidade que ocupa os domínios da Avenida Rio Branco, 360. Quem desejar colaborar pode garimpar mais informações no @associacaorimviveroficial, no Instagram.

Simone Bardini, da Clínica Bardini & Bernini, quando celebrava a data querida, segunda-feira, com o seu time profissional Leandro Araújo / Divulgação