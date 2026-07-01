Paola Delazzeri estreou como solista em concerto sinfônico em Porto Alegre, Rimviver promove brechó solidário e outros destaques

Acordes
A cantora caxiense Paola Delazzeri estreou como solista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ela integrou o elenco do concerto “Divas do Pop Rock”, nos dias 27 e 28 de junho, sob a regência do maestro Manfredo Schmiedt, em Porto Alegre. O espetáculo homenageou os grandes nomes femininos da música internacional por meio de versões sinfônicas. Ao lado de Paola, também participaram como solistas as cantoras Laura Dalmás e Rafaela Pfeifer. A estreia marca um novo momento na trajetória das artistas.
Borbulhas
O prefeito e o presidente do Centro Empresarial e Cultural de Garibaldi, Sérgio Chesini e Carlos Bianchi, respectivamente, realizarão, dia 24, o concurso que elegerá as soberanas da Festa Nacional do Espumante 2027. A festividade ocupará o parque de eventos da Fenachamp.
Solidários
Fundada por Elisabeth Isoldi Chies, a Associação dos Renais Crônicos de Caxias do Sul comemorou, sábado, 33 anos de atuação. Atualmente presidida por Neusa Sandra Tartari, a Rim Viver promove o brechó solidário em prol da entidade que ocupa os domínios da Avenida Rio Branco, 360. Quem desejar colaborar pode garimpar mais informações no @associacaorimviveroficial, no Instagram.