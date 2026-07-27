Painel de tendências promovido por Fernanda Zanella do design e saúde com eventos em agosto

Belas, Gabriela Motter Boff e Maria Antônia Santos mapearam o camarote da balada assinada pelo entertainer Saulo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação

Linkadas

Fernanda Zanella, mentora do Conecta Decor, agendou o dia 12 de agosto para realizar um inspirado painel para arquitetos, designers de interiores e profissionais do setor. O encontro ocupará o Blue Tree Towers e se iniciará, às 13h30, com o verbo de Marina Otte sobre uma visão inspiradora da Semana de Design de Milão. No mesmo dia e endereço, às 18h30, Marina voltará ao centro das atenções com uma palestra sobre as linguagens ocultas do mercado de luxo. As inscrições podem ser efetivadas pelo telefone (51) 98025-0123 e a programação completa está no @conectadecor, no Instagram.

Beatriz De Meneghi Casali, filha de Ricardo Augusto Casali e Rafaela Ruaro De Meneghi, elenca o grupo das Debutantes 2026 do Recreio da Juventude que dançará a valsa dos 15 anos dia 26 de setembro Leandro Araújo / Divulgação

Pilares

O projeto Inspire Hub, da UniCesumar, ganhará visibilidade, às 19h do dia 13 de agosto, na Sala Invertida no quarto andar da instituição nos domínios da Rua Os Dezoito do Forte. A proposta beneficente intitulada “O Que Seu Corpo Está Tentando Dizer?” reunirá as nutricionistas Bruna Meletti que palestrará sobre “Do Alimento à Saúde: uma Visão Ayurvédica da Digestão”, Caroline Dalcin, proporá a temática “A Saúde Começa no Intestino”, e Diordia Piccoli com uma abordagem acerca da “Longevidade: o que a ciência já sabe sobre viver melhor”. O encontro, com ingresso solidário, promoverá uma reflexão sobre saúde, prevenção e qualidade de vida.

Silvio Viezzer e Ana Paula Sottili Viezzer celebraram Bodas de Pérola pelos 30 anos de união em meio aos cenários históricos da Itália Rey Agostinelli / Divulgação

Zodíaco

Hoje é dia de aplaudir os aniversários das leoninas Rudialva Vigolo e Ana Paula Parissenti do Nascimento. Já, amanhã, dia 28, as comemorações serão para Gabrielle Ronchetti Manozzo e Julia Thomazoni. Na quarta-feira, as atenções giram ao redor da arquiteta Adriane Karkow.

Rafael Becker e Érica Andressa Covre na balada que anima as noites jovens no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Novidade

Clauciene Rüdiger, especialista em harmonização orofacial, lançou o protocolo PRP Premium para seus pacientes na Serra gaúcha. O tratamento de estética regenerativa que Clauciene apresenta, promete entregar uma concentração até sete vezes maior de fatores benéficos em comparação aos métodos tradicionais.

A cirurgiã-dentista Clau Rüdiger é pioneira ao trazer para a Serra gaúcha o plasma rico em plaquetas focado em aplicações de estética regenerativa Luana Motterle / Divulgação