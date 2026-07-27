João Pulita

Sociedade
Notícia

Painel de tendências promovido por Fernanda Zanella do design e saúde com eventos em agosto

O painel do Conecta Decor ocorre dia 12 de agosto no Blue Tree Towers, com palestras sobre design e mercado de luxo

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