Painel de tendências promovido por Fernanda Zanella do design e saúde com eventos em agosto

Linkadas
Fernanda Zanella, mentora do Conecta Decor, agendou o dia 12 de agosto para realizar um inspirado painel para arquitetos, designers de interiores e profissionais do setor. O encontro ocupará o Blue Tree Towers e se iniciará, às 13h30, com o verbo de Marina Otte sobre uma visão inspiradora da Semana de Design de Milão. No mesmo dia e endereço, às 18h30, Marina voltará ao centro das atenções com uma palestra sobre as linguagens ocultas do mercado de luxo. As inscrições podem ser efetivadas pelo telefone (51) 98025-0123 e a programação completa está no @conectadecor, no Instagram.
Pilares
O projeto Inspire Hub, da UniCesumar, ganhará visibilidade, às 19h do dia 13 de agosto, na Sala Invertida no quarto andar da instituição nos domínios da Rua Os Dezoito do Forte. A proposta beneficente intitulada “O Que Seu Corpo Está Tentando Dizer?” reunirá as nutricionistas Bruna Meletti que palestrará sobre “Do Alimento à Saúde: uma Visão Ayurvédica da Digestão”, Caroline Dalcin, proporá a temática “A Saúde Começa no Intestino”, e Diordia Piccoli com uma abordagem acerca da “Longevidade: o que a ciência já sabe sobre viver melhor”. O encontro, com ingresso solidário, promoverá uma reflexão sobre saúde, prevenção e qualidade de vida.
Zodíaco
Hoje é dia de aplaudir os aniversários das leoninas Rudialva Vigolo e Ana Paula Parissenti do Nascimento. Já, amanhã, dia 28, as comemorações serão para Gabrielle Ronchetti Manozzo e Julia Thomazoni. Na quarta-feira, as atenções giram ao redor da arquiteta Adriane Karkow.
Novidade
Clauciene Rüdiger, especialista em harmonização orofacial, lançou o protocolo PRP Premium para seus pacientes na Serra gaúcha. O tratamento de estética regenerativa que Clauciene apresenta, promete entregar uma concentração até sete vezes maior de fatores benéficos em comparação aos métodos tradicionais.