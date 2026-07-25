João Pulita

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O caxiense Junior Brambilla conquista reconhecimento internacional e fala sobre sua paixão pela arte

Designer gráfico, artista e pai, o caxiense José Artur Brambilla Junior radicado em Portugal fala sobre trajetória, paixão pelo pontilhismo e os novos desafios de uma carreira dedicada à criação

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