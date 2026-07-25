O caxiense Junior Brambilla conquista reconhecimento internacional e fala sobre sua paixão pela arte

O caxiense José Artur Brambilla Junior, filho de José Artur Brambilla e Nara Regina Brambilla, construiu uma jornada que une empreendedorismo, design e arte Arquivo Pessoal

O caxiense José Artur Brambilla Junior, filho de José Artur Brambilla e Nara Regina Brambilla, construiu uma jornada que une empreendedorismo, design e arte. Casado há 21 anos com a arquiteta e empresária Maitê Andrade da Silva Brambilla, é pai de Julia, de 17 anos, e Flora, de 11, suas grandes inspirações. Desde 2018, vive com a família em Cascais, Portugal, onde encontrou um ambiente que respira arte e impulsionou sua produção autoral. Designer gráfico desde 2006, Junior transformou o pontilhismo em nanquim em linguagem artística. O reconhecimento internacional aconteceu em 2019, quando conquistou o primeiro lugar em um concurso mundial promovido pela tradicional marca japonesa Sakura Pigma. Hoje, divide seu tempo guiado pela convicção de que o que é feito com as mãos ganha mais valor, pois é feito com o coração.

Obra de Junior Brambilla que conquistou o primeiro lugar em um concurso mundial promovido pela tradicional marca japonesa Sakura Pigma Junior Brambilla / Divulgação

Como a mudança de Caxias do Sul para Portugal influenciou sua produção artística? A Europa respira arte! Moro em Cascais há oito anos, no centro histórico que tem a alcunha de Bairro dos Museus, aqui, estou rodeado de galerias de arte e tudo que um artista necessita. É normal encontrar artistas de vários lugares do mundo produzindo nas ruas de Cascais. A arte faz parte da vida deste povo, e esse contato é enriquecedor.

De que forma sua experiência como designer gráfico contribui para o seu trabalho artístico? Me tornar designer gráfico foi uma maneira de atuar mais próximo da arte, desenhar, ser criativo e dar vida às ideias.

O que o levou a explorar o pontilhismo em nanquim? Pode parecer clichê ter um histórico de superação, mas aqui é uma parte da minha vida que literalmente poderia ter tido um “ponto final”. Em 2017 tive um problema grave de saúde, fui acometido por uma doença autoimune que afeta principalmente as articulações. Por uma demora no diagnóstico, a doença se agravou. Durante o tratamento, Maitê levava meus cadernos de desenho para ocupar o tempo no hospital. Minhas mãos tremiam, acabei por ter de buscar algum jeito de poder desenhar. Foi então que parti para o “stippling” , uma forma de pontilhismo. A técnica possibilita “errar” um ponto ou outro sem ter problema na produção final, além de me permitir entrar em um estado de meditação.

Qual o lugar mais longe que o destino te levou? O Japão, não fui de corpo, mas minha criação chegou lá e teve o maior destaque entre mais de 850 artistas participantes.

Quanto tempo, em média, dedica à produção de uma obra? É demorada, qualquer desenho, por menor que seja, leva muito tempo para ser finalizado. A peça que venceu o concurso levou três meses para ser concluída, nela apliquei mais de seis milhões de pontos.

Quais trabalhos marcaram sua carreira? Estou produzindo para a exposição “O Pequeno e o Gigante”, na qual crio o paralelo entre o ponto minúsculo (0,01mm) e o Elefante, o maior animal terrestre. Também colaboro com Marcelo Aniello, um grande fotógrafo e amigo, para uma experiência totalmente diferente do que normalmente realizo.

Processo de criação de Junior Brambilla Junior Brambilla / Divulgação

Ao lado de quem gostaria de ter sentado na escola? Meu avô materno, Derceu Favero, que infelizmente não tive oportunidade de conhecer. Sempre falo que herdei dele o dom da arte. Tenho guardado comigo uns poucos desenhos que ele fez, e por diversas vezes já me imaginei desenhando ao seu lado.

Herói preferido na ficção? Deadpool, o anti-herói tagarela da Marvel.

Um hábito que não abre mão? Jogar video game alimenta meu ócio criativo.

Qual seu estado de espírito? Apaixonado pelo processo, ansioso pela mudança e esperançoso com o resultado.

Gostaria de ter sabido antes que… na vida tudo tem um tempo certo para acontecer, tudo tem um motivo, se não foi antes é por que não tinha que ser.

O que considera essencial para sobreviver? Ser resiliente, ter capacidade de adaptação, levantar depois de uma queda e encontrar nas adversidades, novas oportunidades.

Talento preferido? A criatividade. Dizem que não tenho limites.

Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Tempo, ter mais tempo para tudo.

O que é o bom da vida? Viver! Acordar e ter o dia todo para fazer acontecer!

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