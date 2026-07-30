O bailarino Alan Fagundes Black mobiliza torcida para o Dança dos Famosos; veja outros destaques da coluna social

Rafael Sizenando e Luiza Rossi Pettinelli reuniram familiares e amigos para comemorar os dois anos da princesa deles, Lily Pettinelli Sizenando Alex Fernandes / Divulgação

Na telinha

Alan Black mobiliza seu fã-clube para a próxima edição do Dança dos Famosos. O caxiense, que já participou do Domingão com Huck em 2022, pede apoio nas redes sociais para comentar na publicação oficial do @domingao, marcando o perfil @alanfagundesblack, a iniciativa fomenta o bailarino na seleção.

Camila Corezola Flôres, filha de Rafael Py Gonçalves Flôres e Ângela Moreira Corezola Flôres, dançará a valsa oficial dos 15 anos, dia 26 de setembro, quando debuta no Recreio da Juventude Leandro Araújo / Divulgação

Caipirinha

A direção social do Recreio da Juventude promove, dia 15 de agosto, às 20h, a Noite de Boteco, um dos encontros mais aguardados do calendário do clube. A programação inclui atrações musicais como a banda de pagode Deu Match, o sertanejo Matheus Novaski, a banda Seresteiros do Luar e a discotecagem da DJ Mari.

Maria Antônia Olivo Scussiato celebrou a graduação em Medicina pela UCS com as atenções dos pais, Jair e Simone Scussiato José Zignani / Divulgação

Simone Olivo Scussiato e Jair Roberto Scussiato felizes com a conquista da filha, Maria Antônia, graduada em medicina pela UCS Leandro Araújo / Divulgação

Baú do rock

Jaime Rocha comanda a trilha sonora da noite desta sexta-feira no San Peter Music Hall, na Sede Social do Clube Juvenil. O DJ veterano abre a programação com uma seleção de clássicos do rock e revezará a cena com Jacques Maciel, da Rosa Tattooada.

Rodrigo Wisintainer Balen e Paula Scortegagna Balen em noite de família reunida para celebrar feitos Leandro Araújo / Divulgação

Sandra Eder Comandulli e Fernando Comandulli ao sabor do encontro que concentrou os amigos das famílias Wisintainer e Cavinato na Casa Rosa Leandro Araújo / Divulgação

Em alta

Jeferson Gasperin e Sidnei Pilatti seguem em ritmo acelerado de conquistas. Nesta quinta-feira, entregam, em Bento Gonçalves, as chaves do Now Studios, primeiro edifício da cidade para locação de temporada. Recentemente, também anunciaram o início das obras do Now Studios Torres, ampliando a atuação no Litoral Norte gaúcho. As novidades coincidem com os 18 anos da trajetória da dupla no mercado imobiliário.

Jeferson Gasperin e sua mulher, Jovana Zanon Gasperin, com Marcela Parmigiani e Sidnei Pilatti, comemoram o sucesso dos empreendimentos imobiliários da linha Now Studios Daniela Radavelli / Divulgação