João Pulita

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O bailarino Alan Fagundes Black mobiliza torcida para o Dança dos Famosos; veja outros destaques da coluna social

Alan Black incentiva seguidores a comentar no perfil oficial do Domingão para aumentar suas chances de participação

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