O bailarino Alan Fagundes Black mobiliza torcida para o Dança dos Famosos; veja outros destaques da coluna social

Na telinha
Alan Black mobiliza seu fã-clube para a próxima edição do Dança dos Famosos. O caxiense, que já participou do Domingão com Huck em 2022, pede apoio nas redes sociais para comentar na publicação oficial do @domingao, marcando o perfil @alanfagundesblack, a iniciativa fomenta o bailarino na seleção.
Caipirinha
A direção social do Recreio da Juventude promove, dia 15 de agosto, às 20h, a Noite de Boteco, um dos encontros mais aguardados do calendário do clube. A programação inclui atrações musicais como a banda de pagode Deu Match, o sertanejo Matheus Novaski, a banda Seresteiros do Luar e a discotecagem da DJ Mari.
Baú do rock
Jaime Rocha comanda a trilha sonora da noite desta sexta-feira no San Peter Music Hall, na Sede Social do Clube Juvenil. O DJ veterano abre a programação com uma seleção de clássicos do rock e revezará a cena com Jacques Maciel, da Rosa Tattooada.
Em alta
Jeferson Gasperin e Sidnei Pilatti seguem em ritmo acelerado de conquistas. Nesta quinta-feira, entregam, em Bento Gonçalves, as chaves do Now Studios, primeiro edifício da cidade para locação de temporada. Recentemente, também anunciaram o início das obras do Now Studios Torres, ampliando a atuação no Litoral Norte gaúcho. As novidades coincidem com os 18 anos da trajetória da dupla no mercado imobiliário.