Noite das Sopas realiza mais uma edição em prol da Associação Mão Amiga; veja outros destaques da coluna social

Ouro
Marcelo Caregnato, Maria de Fátima Caregnato de Lima e Ricardo Caregnato são anfitriões, hoje, de um jantar nos salões da CIC Caxias em comemoração aos 50 anos da Fotogravura Zeyana. A empresa celebra meio século de trajetória marcada pelo pioneirismo na indústria gráfica. A noite reunirá familiares e parceiros para brindar a história construída com tradição, excelência e visão de futuro.
Quente
A Associação Mão Amiga realiza, dia 7 de agosto, às 19h30, a 8ª edição da Noite das Sopas. A proposta solidária ocupará o Salão Paroquial da Igreja dos Freis Capuchinhos.
Identidade
Luciana Alberti já está debruçada na seleção de marcas da segunda edição da Le Marché Appétit. Quer reunir, além de moda, arte e design, produtores rurais que têm aquele toque bacana do feito à mão. A proposta invadirá o Shopping Villagio Caxias nos dias 12 e 13 de setembro. Programação assertiva e divertida por antecipação.
Sociedade
Presidida por Antonio Natal De Barba, a Sociedade Recreativa Botafogo, comemorou a trajetória iniciada em 1959, marcada pelo fortalecimento da convivência comunitária e por importantes investimentos recentes, como a modernização da sede social e campestre, ações de sustentabilidade e ampliação da infraestrutura de lazer. A direção social da agremiação reuniu, sábado, associados, ex-presidentes e autoridades em um jantar-baile para celebrar os 67 anos de fundação da entidade. A noite foi de homenagens, confraternização e reconhecimento àqueles que colaboraram na construção do legado de um dos clubes mais tradicionais de Bento Gonçalves.