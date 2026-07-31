Noite das Sopas realiza mais uma edição em prol da Associação Mão Amiga; veja outros destaques da coluna social

A designer de interiores Pamela Canalli De Bastiani e o arquiteto Júlio Cesar Pelizzari assinam o layout da Six Gym, que ganhou estreia, quarta-feira, em Farroupilha Decê / Divulgação

Ouro

Marcelo Caregnato, Maria de Fátima Caregnato de Lima e Ricardo Caregnato são anfitriões, hoje, de um jantar nos salões da CIC Caxias em comemoração aos 50 anos da Fotogravura Zeyana. A empresa celebra meio século de trajetória marcada pelo pioneirismo na indústria gráfica. A noite reunirá familiares e parceiros para brindar a história construída com tradição, excelência e visão de futuro.

Carolina Michelon Dal Zotto celebrou, sexta-feira, a conquista da graduação em Medicina pela UCS Monique Venzon / Divulgação

Sulivan Dal Zotto e Luciane Michelon Dal Zotto, pais de Carolina, felizes com o feito da filha, festejaram em festa Monique Venzon / Divulgação

Quente

A Associação Mão Amiga realiza, dia 7 de agosto, às 19h30, a 8ª edição da Noite das Sopas. A proposta solidária ocupará o Salão Paroquial da Igreja dos Freis Capuchinhos.

Clarissa Cemin Gabriel, filha de Rodrigo Gabriel e Grasiela Cemin Gabriel, elenca o grupo das Debutantes 2026 do Recreio da Juventude que dançará a valsa dos 15 anos dia 26 de setembro Leandro Araújo / Divulgação

Identidade

Luciana Alberti já está debruçada na seleção de marcas da segunda edição da Le Marché Appétit. Quer reunir, além de moda, arte e design, produtores rurais que têm aquele toque bacana do feito à mão. A proposta invadirá o Shopping Villagio Caxias nos dias 12 e 13 de setembro. Programação assertiva e divertida por antecipação.





Sociedade

Presidida por Antonio Natal De Barba, a Sociedade Recreativa Botafogo, comemorou a trajetória iniciada em 1959, marcada pelo fortalecimento da convivência comunitária e por importantes investimentos recentes, como a modernização da sede social e campestre, ações de sustentabilidade e ampliação da infraestrutura de lazer. A direção social da agremiação reuniu, sábado, associados, ex-presidentes e autoridades em um jantar-baile para celebrar os 67 anos de fundação da entidade. A noite foi de homenagens, confraternização e reconhecimento àqueles que colaboraram na construção do legado de um dos clubes mais tradicionais de Bento Gonçalves.

Guilherme Palandi e Gisele Onzi Tisatto entre a pista de danças e o camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação