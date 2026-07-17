Neure e Cristina Fedrizzi celebram 50 anos de casamento e outros destaques

Os arquitetos Angelisa Favero Benedetti, Renato Mezzomo Lopes e Silvia Kunz, ele comandante da Don Juan na apresentação oficial da Revista DOMA, que Chirlei Battassini assina a edição com projetos de arquitetura, arte e design

Ouro

Os manos Elisa, Guilherme e Renata Sehbe Fedrizzi resolveram reverenciar o longevo amor de seus pais, Neure Fedrizzi e Cristina Sehbe Fedrizzi, com uma festividade temática. O trio realizará, dia 24 de outubro, uma notável reunião social para brindar e aplaudir os 50 anos de união de Neure e Cristina. Tudo com direito a participação da nora, genros e netos do casal homenageado.

Humberto Gabriel Batista Figueiredo levou atitude na noite de sexta-feira para mapear o camarote do Café de La Musique ao som dos DJs Nidão e Roza

Luiz Carlos Dallemole e Simone Variani, em noite de arte e homenagens para conferir a mostra Antes, Durante e Depois, sobre as oito décadas da Saccaro, em exibição, na flagship da marca

Conexão

A atuante Viviane Barbosa, líder do Inspire Hub, oficializou a criação de seu Conselho Consultivo Estratégico. No ecossistema com sede nos domínios da UniCesumar Caxias do Sul, o colegiado reúne Tainey Schmitt, gestora da unidade caxiense da Unicesumar, Cleberson Babetzki, diretor do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani e diretor da Altitude Treinamentos, Carlos Kessler, empresário, consultor e conselheiro de administração e a psicanalista Izabel Ludwig. A iniciativa do grupo fortalece a governança da instituição e acompanha a expansão das ações em prol da educação, empreendedorismo, saúde e desenvolvimento humano.