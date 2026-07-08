Moda e festa retrô agitam a agenda social da semana

Giulia Aquino e William da Luz entre a pista de danças e o camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Salto alto

A debutante Stella Salvador Massochini será mais uma vez o centro das atenções dos familiares e amigos. No dia 8 de agosto, ela celebrará a chegada de seus 15 anos em festa. Na data, os pais de Stella, Fábio Massochini e Vivian Salvador, fará as honras durante uma recepção inspiradora que ocupará os salões da sede social do Recreio da Juventude.

A designer de interiores Pâmela Canalli De Bastiani, bela presença no encontro promovido, domingo à tarde, por Leonardo Godoy dos Santos, Alexandre Brinker, Gregory Cesar Telles e Máximo Valentini Douglas Gomes / Divulgação

Linhagem

As fashionistas Roberta e Cláudia Schemes Pistore devem aumentar o trânsito de gente bonita nos domínios da Rua Moreira César a partir desta quinta-feira (9). Tudo por conta da estreia do endereço da Achochic que elas comandam. A boa nova ganhou layout da arquiteta Elisângela Selau. Na data, lançam a coleção Niah Brand.

Jaíne Davies e Lucas Trentin, do expressivo grupo que integrou a torcida da seleção brasileira, domingo, no Me Leva na Copa que ocupou o Pátio da Estação Douglas Gomes / Divulgação

Zodíaco

Hoje é dia de comemorar as datas queridas dos cancerianos da estação Manuela Zatti, Ana Claudia Corso, Pamela Bueno e Marcos Roberto Maino. Desejo que a felicidade seja contínua no ciclo que se inicia!

Teodoro Salazar na movimentada tarde de comemorações no Bodega del Toro Douglas Gomes / Divulgação

Revival

Marco Aurélio de Paula, o DJ Markão, manda avisar que a Nostalgia Music Fest ocupará o Bulls Brasil na noite desta sexta-feira (10). A balada clássica com direito a repertório com trilhas dos anos 1980, 1990 e 2000, terá além da discotecagem de Markão e seus parceiros de pickups Danna, Diego Oselame e Marcelo Heck, mais três shows, uma vez que o anfitrião convocou as bandas Hot Pants, Magma e 8 ou 80 para sacudir o público habituè da proposta festiva.

Adriane Cesa e Marcelo Mamprin em noite de arte, design e celebração com as atenções de Daniela Palandi Leandro Araújo / Divulgação