João Pulita

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Livro inédito, prêmio de gastronomia e eventos marcam agenda cultural do fim de semana

A obra “Eu, Mar Sem Fim”, de Luísa Fedrizzi, tem lançamento previsto para 22 de agosto pela editora Cromo.

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