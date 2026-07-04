Livro inédito, prêmio de gastronomia e eventos marcam agenda cultural do fim de semana

A arquiteta Karen Basso está as voltas com as ilustrações da capa e do miolo do livro inédito de Luísa Fedrizzi, intitulado Eu, Mar Sem Fim, que sairá do prelo pela editora Cromo. Com produção cultural de Caliandra Troian, a obra tem lançamento previsto para o dia 22 de agosto. Arthur Gazzi / Divulgação

Diversão

Nádia Medina, do Laboratório Fantasia, que incentiva experimentações artísticas, prepara uma programação criativa para interagir com os petizes durante a colônia de férias na Casa Magnabosco. A função ocorrerá entre os dias 21 e 23, no terceiro andar do endereço comandado por Pedro Sehbe, e as inscrições devem ser efetivadas até o dia 15.

Destaque

O chef de cozinha Rodrigo Bellora, dono da batuta que comanda forno e fogão no Valle Rustico, em Garibaldi Marcos Moreira / Divulgação

Os aplausos seguem entusiásticos para o chef de cozinha Rodrigo Bellora, dono da batuta que comanda forno e fogão no Valle Rustico, em Garibaldi. Ele acaba de ser reconhecido com o prêmio de Hospitalidade na mais recente edição do Melhores da Gastronomia, promovido pela revista Prazeres da Mesa. A deferência foi entregue oficialmente, dia 9 de junho, em São Paulo. O darling da gastronomia da Serra gaúcha é destaque no cenário nacional. Em tempo: Bellora é também festejado por seu Tubuna, onde apresenta mais do que pão, um conceito da xícara à taça. Vida longa!

Rodrigo Bellora acaba de ser reconhecido com o prêmio de Hospitalidade na mais recente edição do Melhores da Gastronomia, promovido pela revista Prazeres da Mesa Valle Rustico / Divulgação





#Zoom

A clássica padronagem xadrez sobre fundo bege da Burberry, revisitada por Elisa Kuver na curadoria da grife britânica para a Casa Magnabosco (1). A Copa da Que Brigadeiro, criada por Marina De David para adoçar, com criatividade, a torcida durante os jogos da seleção brasileira (2). Os pães de mel artesanais de Felipe Soares, verdadeiros afagos, que ganham vitrine neste sábado no Le Marché Chic, no Villagio Caxias (3).





La vie en rose

Esther Larrat Dondé, aniversariante deste sábado José Zignani / Divulgação

Vanderlei Dondé e Rellen Larrat Dondé serão os anfitriões da festa temática ao redor dos 15 anos da filha Esther Larrat Dondé. O encontro, neste sábado, movimentará Flores da Cunha com as atenções dos manos da aniversariante, Sarah e Davi.

Convite do aniversário de Esther Larrat Dondé Divulgação