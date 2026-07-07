Livro biográfico celebra trajetória e legado de Nilva Randon e ações sociais movimentam Caxias do Sul

Nilva Therezinha Randon apresentou o livro biográfico Uma vida em plenitude, sábado, com as atenções dos filhos, noras, genro, netos e bisnetos, estes últimos que tiveram a iniciativa de documentar a história da matriarca, uma mulher de fé e em constante evolução João Carlos Lazzarotto / Divulgação

Raízes

Na manhã do sábado, dia 4 de julho, o clã Randon esteve reunido ao redor da matriarca, Nilva Therezinha Randon, para apresentar o livro biográfico Uma vida em plenitude, no qual Nilva descreve suas recordações e conta como era a vida que levava em sua juventude conectada a terra até conhecer o marido, Raul Anselmo Randon (in memoriam). Mãe, avó, bisavó e mulher atuante na comunidade, Nilva retrata a própria trajetória em tom de renovação e logo na introdução ela escreve: “[...] tenho muito a realizar.” O lançamento ocupou o auditório da CIC Caxias, com entrevistas e texto por Valquíria Vita, da Legado Histórias de Vida, e é uma realização dos netos e bisnetos em homenagem a Nilva, que aos 91 anos segue ativa na Casa da Amizade, no Banco da Mulher e na promoção de projetos filantrópicos. Sempre bem humorada, Nilva é presença celebrada por onde passa.

Esther Larrat Dondé, filha de Vanderlei Dondé e Rellen Larrat Dondé, brilhou em sua festa de 15 anos, que ocupou o endereço da família, sábado, em Flores da Cunha José Zignani / Divulgação

É dia de rock!

O DJ Jaime Rocha Neto embalará a noite do sábado (11), às vésperas do Dia Mundial do Rock, celebrado oficialmente no dia 13 de julho, com repertório alusivo no San Peter Music Hall, na Sede Social do Clube Juvenil. O encontro terá performances das bandas Cabras da Peste, Oldest, Almirante Rockers, Crazy Guns, além da discotecagem de Jaime. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Uniticket e na Hamburgueria Jaime Rocha. Mais informações sobre a programação podem ser conferidas no @sanpeter.oficial, no Instagram.

A arquiteta Silvana Spode Garcez com o marido, Aroldo Garcez, na festividade dos 80 anos da Saccaro para conferir a mostra “Antes, Durante e Depois” em exibição até o dia 20 Leandro Araújo / Divulgação

Páginas

Volnei Canônica, presidente do Instituto de Leitura Quindim, com o apoio do superintendente do Shopping Villagio Caxias, David Hunner, que abriga a iniciativa, tiram do papel o 3º Festival Internacional do Leitor Quindim, que ocorrerá entre os dias 12 e 23 de agosto. A edição deste ano contará ainda com uma programação paralela que dará conta do 1º Festival do Leitor Quindim Territórios e da Caravana de Leitores Quindim. Os autores caxienses que elencam o projeto são: Maya Falks, Henrique Susin ,Elaine Cavion, Chiquinho Divilas, Dinarte Albuquerque Filho e Pedro Guerra.

As arquitetas Lúcia Costa e Emanuella Detoni prestigiaram a festividade liderada na última semana por João Saccaro e Daniela Palandi Leandro Araújo / Divulgação