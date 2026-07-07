João Pulita

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Livro biográfico celebra trajetória e legado de Nilva Randon e ações sociais movimentam Caxias do Sul

A biografia de Nilva Therezinha Randon foi lançada em evento na CIC Caxias, reunindo família e homenagens

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