Laura Dalmás inicia turnê pela Alemanha ao lado de músicos brasileiros, Glamour Girl e espetáculo de dança entre os destaques

Trupe
A cantora Laura Dalmás e o pianista Cristian Sperandir já estão em viagem rumo ao Velho Mundo. Desembarcam, hoje, em Hamburgo, na Alemanha, em turnê que terá paradas em Frankena, Mengerschied, Boppard, Hettenrodt, Fischbach e Rheinböllen, sempre acompanhados pelos músicos convidados do Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia. A temporada que se inicia nesta quarta-fera seguirá vibrante até dia 10 de agosto.
Compromisso
A diretoria da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul já definiu as datas de um dos eventos mais tradicionais do calendário social e filantrópico. No dia 7 de outubro, a entidade apresentará oficialmente as candidatas ao título de Glamour Girl Caxias do Sul 2026. Já em 10 de outubro, a Sede Social do Recreio da Juventude receberá o tradicional Baile de Escolha da Glamour Girl 2026 em prol da instituição.
Leão
Hoje os parabéns são para Sandro Panassol. Amanhã, será o dia de Daniel Girardi e Evelyn Zignani festejarem o aniversário.
Thriller
A coreógrafa Cristina Dall’Agno Demori, da Endança Jazz & Cia promove no fim de semana dos dias 4 e 5 de agosto, o espetáculo “Michael: do Começo ao Sempre”, uma homenagem ao ícone da história do pop, interpretado por Luquinhas Chaves, com música e coreografia. O show, que dá início às comemorações dos 30 anos de fundação da escola, ocupará o Teatro Pedro Parenti, às 20h, em duas sessões. A programação completa pode ser conferida no @endancajazzcia, no Instagram.