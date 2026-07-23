Laura Dalmás inicia turnê pela Alemanha ao lado de músicos brasileiros, Glamour Girl e espetáculo de dança entre os destaques

Ana Paula Duarte Galvão e Gustavo Menon recepcionados no último sábado pela amiga Michele Martins Michelon nos salões do Residenziale Borgio Verezzi Leandra Romani / Divulgação

Trupe

A cantora Laura Dalmás e o pianista Cristian Sperandir já estão em viagem rumo ao Velho Mundo. Desembarcam, hoje, em Hamburgo, na Alemanha, em turnê que terá paradas em Frankena, Mengerschied, Boppard, Hettenrodt, Fischbach e Rheinböllen, sempre acompanhados pelos músicos convidados do Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia. A temporada que se inicia nesta quarta-fera seguirá vibrante até dia 10 de agosto.

Beatriz De Meneghi Casali, filha de Ricardo Augusto Casali e Rafaela Ruaro De Meneghi, elenca o grupo das Debutantes 2026 do Recreio da Juventude que dançará a valsa dos 15 anos dia 26 de setembro Leandro Araújo / Divulgação

Compromisso

A diretoria da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul já definiu as datas de um dos eventos mais tradicionais do calendário social e filantrópico. No dia 7 de outubro, a entidade apresentará oficialmente as candidatas ao título de Glamour Girl Caxias do Sul 2026. Já em 10 de outubro, a Sede Social do Recreio da Juventude receberá o tradicional Baile de Escolha da Glamour Girl 2026 em prol da instituição.

Felipe Augusto Guitel com a mulher, Ana Lúcia Sebben, e o mano dela, João Paulo Sebben, em recente reunião social que conjugou designers e arquitetos Leandro Araújo / Divulgação

Leão

Hoje os parabéns são para Sandro Panassol. Amanhã, será o dia de Daniel Girardi e Evelyn Zignani festejarem o aniversário.

Vinícius Boniatti e Amanda Marques juntos para conferir o circuito que anima o roteiro da noite da cidade Cristiano de Oliveira / Divulgação

Caetano Maccagnan aqueceu os termômetros da noite que movimentou o Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Thriller

A coreógrafa Cristina Dall’Agno Demori, da Endança Jazz & Cia promove no fim de semana dos dias 4 e 5 de agosto, o espetáculo “Michael: do Começo ao Sempre”, uma homenagem ao ícone da história do pop, interpretado por Luquinhas Chaves, com música e coreografia. O show, que dá início às comemorações dos 30 anos de fundação da escola, ocupará o Teatro Pedro Parenti, às 20h, em duas sessões. A programação completa pode ser conferida no @endancajazzcia, no Instagram.

Ana Carolina da Silva Ferreira toda luminosa na cena comandada pelo entertainer Saulo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação