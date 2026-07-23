João Pulita

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Laura Dalmás inicia turnê pela Alemanha ao lado de músicos brasileiros, Glamour Girl e espetáculo de dança entre os destaques

Laura Dalmás e Cristian Sperandir fazem turnê na Alemanha até 10 de agosto, com músicos do Colégio Teutônia e a coreógrafa Cristina Dall’Agno Demori apresenta o espetáculo “Michael: do Começo ao Sempre”

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