Exposição na UCS, moda e Victor Hugo Porto movimentam agenda social

Pódio
A professora Vera Bublitz celebra mais uma conquista internacional de sua tradicional escola de dança na capital gaúcha. As bailarinas Alícia Prietsch, Eduarda Pocztaruk, Alícia Vianna e Maria Pia Nahas conquistaram seis medalhas no International Dance Competition DanzaFirenze, realizado em Firenze, na Itália, além de garantirem bolsas de estudo em importantes instituições de formação europeias. O destaque reforça o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido, há muito, por Vera, que prepara o espetáculo de fim de ano, Coppélia, marcado para 28 de novembro, no Teatro da FIERGS, dentro das comemorações pelos 50 anos da escola.
#Zoom
Nos detalhes, as obras dos formandos em Artes Visuais da UCS, Camila Maria dos Santos (1), Gabriel Marques (2) e Patricia Bado (3) entre os que desenvolveram pesquisas na 3ª edição da especialização coordenada por Mara Galvani e orientação de Silvana Boone sob a temática de pensamento e produção contemporâneos, em exposição na Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues, no Bloco J do Campus-Sede da UCS, até 1º de agosto.
Símbolo
Especialista
A arquiteta Adriana Peccin contabiliza elogios desde que lançou quarta-feira, na Casa Design Serra, em Bento Gonçalves, o livro Arquitetura da Longevidade, no qual discorre sobre segurança e liberdade no morar com dicas de adaptação dos ambientes para todas as fases da vida.
50 anos
O artista Victor Hugo Porto renova sua verve criativa como artista singular ao completar 50 anos de trajetória e compartilhou na noite evidenciada por Chirlei Battassini que enquanto o carvão riscar o papel, ainda tem muito a dizer, no detalhe em destaque, com a performance que conectou o lançamento da Revista DOMA. Ele também integra a exposição coletiva “O tempo passa, a arte fica”, comemorativa aos 30 anos da Gravura Galeria de Arte, com Beatriz Balen Susin, em Porto Alegre.