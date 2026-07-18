Exposição na UCS, moda e Victor Hugo Porto movimentam agenda social

Gustavo e Tatiana Menegasso, da Amendoeira, resolveram apresentar novidades em suas coleções de bombons. Para a primavera, haverá ingredientes cítricos e a estreia da trufa de tâmaras, que promete ser um hit na chocolateria. Leandro Araújo / Divulgação

Pódio

A professora Vera Bublitz celebra mais uma conquista internacional de sua tradicional escola de dança na capital gaúcha. As bailarinas Alícia Prietsch, Eduarda Pocztaruk, Alícia Vianna e Maria Pia Nahas conquistaram seis medalhas no International Dance Competition DanzaFirenze, realizado em Firenze, na Itália, além de garantirem bolsas de estudo em importantes instituições de formação europeias. O destaque reforça o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido, há muito, por Vera, que prepara o espetáculo de fim de ano, Coppélia, marcado para 28 de novembro, no Teatro da FIERGS, dentro das comemorações pelos 50 anos da escola.

#Zoom

Nos detalhes, as obras dos formandos em Artes Visuais da UCS, Camila Maria dos Santos (1), Gabriel Marques (2) e Patricia Bado (3) entre os que desenvolveram pesquisas na 3ª edição da especialização coordenada por Mara Galvani e orientação de Silvana Boone sob a temática de pensamento e produção contemporâneos, em exposição na Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues, no Bloco J do Campus-Sede da UCS, até 1º de agosto.

Símbolo

Devilda Marmentini Biazoli celebra os 40 anos de fundação da Biamar com o relançamento da blusa clássica que é um dos sucessos atemporais da grife farroupilhense. As peças são numeradas e acompanham um selo comemorativo ao feito. Biamar / Divulgação

Especialista

Adriana Peccin é autora do livro Arquitetura da Longevidade Priscilla Patzlaff / Divulgação

A arquiteta Adriana Peccin contabiliza elogios desde que lançou quarta-feira, na Casa Design Serra, em Bento Gonçalves, o livro Arquitetura da Longevidade, no qual discorre sobre segurança e liberdade no morar com dicas de adaptação dos ambientes para todas as fases da vida.

50 anos