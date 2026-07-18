João Pulita

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Exposição na UCS, moda e Victor Hugo Porto movimentam agenda social

Obras de formandos em Artes Visuais da UCS ficam expostas na Galeria Elyr Ramos Rodrigues até 1º de agosto.

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