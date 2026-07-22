Deise Schamrek e Fábio Soares fazem estreia juntos em espetáculo nativista e a 50ª edição do Festival Mundial de Publicidade de Gramado entre os destaques

Tradição
Deise Schamrek e Fábio Soares se apresentam juntos pela primeira vez no espetáculo nativista “Alma en Duo”, no dia 29 de julho, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima. A apresentação revisitará clássicos que marcaram a trajetória dos artistas e amigos de longa data, em um show repleto de emoção, nostalgia e participações de músicos convidados. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelos perfis no Instagram @deiseschamrek e @mt.fabiosoares.rs e diretamente na bilheteria no dia do espetáculo.
Intervalo
Os salões do Recreio Gramadense servirão de cenários para a 50ª edição do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Neste ano, quando celebra Bodas de Ouro com a famosa cidade da Serra gaúcha, o projeto ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de setembro e reunirá profissionais do mercado criativo do país com direito a debates sobre o tema núcleo da proposta intitulada “A Era da Relevância”. Durante o Festival será realizado também a outorga do “Prêmio Galo de Gramado”, uma deferência que reconhece as peças que se destacaram na área. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pelo Sympla.
Conectadas
As arquitetas Clarissa Zanatta, Flavia Mattana e Gabriela Lampert, integrantes da diretoria da Associação Sala de Arquitetos, protagonizarão um painel de troca de ideias durante a programação do hub de design e inovação da feira Movelsul, em Bento Gonçalves. No dia 20 de agosto, às 15h, palestrarão sobre “O poder da criação coletiva”, destacando a relevância da Sala de Arquitetos e de iniciativas coletivas como ferramentas para fortalecer conexões, estimular a inovação e ampliar oportunidades.