João Pulita

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Deise Schamrek e Fábio Soares fazem estreia juntos em espetáculo nativista e a 50ª edição do Festival Mundial de Publicidade de Gramado entre os destaques

O espetáculo “Alma en Duo” será apresentado no dia 29 de julho, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti

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