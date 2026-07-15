Coquetel celebra 15 anos de carreira da arquiteta Gabriela Angonese e outros destaques

Lucas Mayer e Thays Freitas dançaram entre a pista e os camarotes do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Gabriela na Casa Cor

A bonita arquiteta Gabriela Angonese será a anfitriã, dia 14 de agosto, do coquetel que servirá para celebrar seus 15 anos de atuação. A festividade ocupará o Complexo Casa Cor, em Porto Alegre. A abertura oficial da mostra de arquitetura no antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho ocorrerá no dia 12 de agosto e seguirá aberta até o dia 4 de outubro.

André Rech e Gabriela Angonese fazem contagem regressiva para festejar os 15 anos de atuação dela na arquitetura que ganhará comemoração em Porto Alegre Leandro Araújo / Divulgação

Os médicos Nicole Marchett e Rodrigo Brasil, em noite de arte com as atenções de Daniela Palandi, para conferir a mostra Antes, Durante e Depois, em exibição na flagship da Saccaro até dia 20 Leandro Araújo / Divulgação

B'day

A mãe e empresária Michele Martins Michelon já reservou o sábado, dia 18, para celebrar o aniversário ao redor dos sete anos do príncipe dela, Arthur Olympio Michelon. A reunião festiva para aplaudir o guri ganhará os cenários do salão de festas do endereço do clã no bairro Exposição.

Giulia e Vinícius Pires com Juliana Machado, em família, festejaram o aniversário de Vinícius com direito a reunião de amigos e boas companhias no último sábado na Boccati Leandra Romani / Divulgação

Solidárias

Shirlei Omizzolo, atuante voluntária do Instituto Filhos, contou para a coluna que a entidade socioassistencial realizará mais uma edição do tradicional Encontro de Patronesses do Chá Doce Outono da Adoção. A função filantrópica está agendada para o dia 12 de agosto, às 19h30, no espaço Don Claudino, nos domínios do bairro Vinhedos.

Niti, Lena e Zuca Lima comemoram, em festa, o aniversário de 80 anos da mãe delas, Amabile Lima, em encontro de familiares e amigos de longa data Viviane Settin / Divulgação