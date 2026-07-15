João Pulita

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Coquetel celebra 15 anos de carreira da arquiteta Gabriela Angonese e outros destaques

Arquitetura, aniversários e ações filantrópicas movimentam com eventos programados para agosto em diferentes bairros da cidade.

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