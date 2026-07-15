Coquetel celebra 15 anos de carreira da arquiteta Gabriela Angonese e outros destaques

Gabriela na Casa Cor
A bonita arquiteta Gabriela Angonese será a anfitriã, dia 14 de agosto, do coquetel que servirá para celebrar seus 15 anos de atuação. A festividade ocupará o Complexo Casa Cor, em Porto Alegre. A abertura oficial da mostra de arquitetura no antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho ocorrerá no dia 12 de agosto e seguirá aberta até o dia 4 de outubro.
B'day
A mãe e empresária Michele Martins Michelon já reservou o sábado, dia 18, para celebrar o aniversário ao redor dos sete anos do príncipe dela, Arthur Olympio Michelon. A reunião festiva para aplaudir o guri ganhará os cenários do salão de festas do endereço do clã no bairro Exposição.
Solidárias
Shirlei Omizzolo, atuante voluntária do Instituto Filhos, contou para a coluna que a entidade socioassistencial realizará mais uma edição do tradicional Encontro de Patronesses do Chá Doce Outono da Adoção. A função filantrópica está agendada para o dia 12 de agosto, às 19h30, no espaço Don Claudino, nos domínios do bairro Vinhedos.