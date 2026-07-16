CETEC Festival homenageia legado literário da família Verissimo, Arthur Wisintainer Cavinato celebra formatura em Medicina e outros destaques

O reitor da UCS, Asdrubal Falavigna, e a diretora do CETEC, Ana Possapp Cesa, ladeiam o músico Pedro Verissimo, que esteve no UCS Teatro, segunda-feira, na abertura do CETEC Festival 2026, para conferir as homenagens dos alunos ao legado do clã Verissimo

Diploma

Arthur Wisintainer Cavinato, filho de Lúcio Cavinato e Gabriela Wisintainer Cavinato, vai comemorar sua graduação em Medicina me festa. A reunião social ao redor do jovem formando será realizada, dia 24, no salão de festas do Casa Rosa. A mana de Arthur, Fernanda Wisintainer Cavinato colaborará nas honras da ocasião.

Prato quente

Cintia Costamilan já está às voltas com a organização da 8ª edição da Noite de Sopas, em prol da Associação Mão Amiga. O jantar temático e beneficente está agendado para o dia 7 de agosto, às 19h30, no Salão da Igreja dos Capuchinhos. Os ingressos já estão disponíveis e as informações podem ser conferidas pelo telefone (54) 99142-8223.

Holofote

Ana Possapp Cesa, diretora do Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul., e Asdrubal Falavigna, reitor da UCS, foram os anfitriões de mais uma edição de sucesso do CETEC Festival. Desta vez com o tema “Verissimos em Tempos de Fronteiras ao Vento”, a noite de abertura da festividade cultural, dia 13, contou com a presença do músico Pedro Verissimo, filho de Luis Fernando e neto de Erico Verissimo, que assistiu as homenagens dos alunos ao legado da família que é dona de um inesquecível repertório literário gaúcho, e agradeceu com breve pronunciamento no palco, durante uma programação que concentra expressiva plateia desde a última segunda-feira e segue até amanhã, no UCS Teatro.