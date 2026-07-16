João Pulita

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CETEC Festival homenageia legado literário da família Verissimo, Arthur Wisintainer Cavinato celebra formatura em Medicina e outros destaques

Confira também na coluna de hoje sobre a 8ª Noite de Sopas beneficente da Associação Mão Amiga que será realizada em 7 de agosto

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