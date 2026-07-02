Associação Sala de Arquitetos destaca valorização da arquitetura e Saccaro celebra 80 anos

William Tsuhako, Gabriela Lampert e Larissa Kanopp, da diretoria da Associação Sala de Arquitetos, anfitriões, terça-feira, do lançamento da 55ª edição da revista da entidade e que serviu, também, para descortinar a segunda edição do projeto Vozes da Arquitetura que ocorrerá em setembro

Esquadro

A Associação Sala de Arquitetos, presidida por Gabriela Esteves Lampert, reuniu profissionais no Palacete Eberle, terça-feira, para o lançamento da 55ª edição da Magazine Sala de Arquitetos. Na ocasião, a entidade também apresentou oficialmente a segunda edição do Vozes da Arquitetura, marcada para o dia 22 de setembro. Gabriela reforça o compromisso da associação com a valorização da arquitetura e o fortalecimento do setor na região.

Múltiplos

A Saccaro, marca gaúcha referência em mobiliário de design abre, na noite desta quinta-feira, na flagship da marca, as comemorações pelos 80 anos. A empresa, fundada por Albino Saccaro (in memoriam) está presente em 18 países e a festividade inaugura a mostra Antes, Durante e Depois, com curadoria de Adriana Boff, diretora do MACRS, e celebra três décadas da icônica Poltrona Santa Bárbara, por Ana Vazquez e Renato Solio. Na ocasião, os artistas Aline Bispo, Mônica Ventura, Tiago Oiamo, Sandra Anselmi e Darks Miranda apresentam a reinterpretação da peça. João Saccaro lança luz sobre o lançamento da nova edição da revista Saccaro Casas.