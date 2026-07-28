Arthur Cavinato celebra formatura em Medicina com homenagem à família

Estetoscópio

Arthur Wisintainer Cavinato, filho de Lucio Cavinato e Gabriela Wisintainer Cavinato, celebrou a graduação em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, sexta-feira (24), em festa que levou personalidades ao tradicional salão social da Casa Rosa. Arthur, elegante em sua manifestação, discorreu com a notável linhagem das famílias Wisintainer e Cavinato ratificando a gratidão aos avós e pais. A distinção incluía a presença afetiva da mana do novo médico do clã, Fernanda Wisintainer Cavinato.

Solidariedade

Quem desejar colaborar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul já pode garantir o ingresso para a 29ª edição da feijoada da entidade com a voluntária Roseli Heinen pelo telefone (54) 99989-4747. A reunião gastronômica e benemerente ocorrerá na hora do almoço do dia 23 de agosto, no salão paroquial Conceição da Linha Feijó. Os integrantes da Loja Maçônica Alquimia, liderada por César Resadori prepararão o cardápio que terá as atenções da presidente da Liga, Roseana Rossi Pettinelli, das vices Fabiana Cemin Venturin e Patrícia Pezzi Zambiazi, da Glamour Girl Caxias do Sul 2025, Victoria Rech Postali, e da Glamour Friend, Gabriela Tonella Danelus.