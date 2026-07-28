João Pulita

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Arthur Cavinato celebra formatura em Medicina com homenagem à família

A 29ª feijoada beneficente em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer acontece dia 23 de agosto, no salão paroquial Conceição da Linha Feijó

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