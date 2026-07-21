João Pulita

Sociedade
Notícia

Aniversário de Arthur Michelon reúne amigos e clima descontraído no workshop com Roseana Rossi Pettinelli

Arthur Michelon comemorou sete anos com festa e e Roseana Rossi Pettinelli promove oficia de arte dia 15 de agosto no Differenza Espaço de Beleza

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

João Pulita

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS