Aniversário de Arthur Michelon reúne amigos e clima descontraído no workshop com Roseana Rossi Pettinelli

Sete vezes
Michele Martins Michelon não deixou passar em branco a chegada dos sete anos do príncipe dela, Arthur Olympio Michelon. Para celebrar a data do guri, Michele armou uma reunião ao vespertino do sábado (18). Anfitrião oficial do encontro, Arthur foi o próprio mestre de cerimônias de sua festa temática, uma vez que ele mesmo agradeceu a presença de todos e anunciou os parabéns. Além dos petizes, colegas do aniversariante, muitos amigos da família se divertiram na reunião que ocupou o salão de convivência do Residenziale Borgio Verezzi com playlist escolhida por Arthur. Melissa Matias, dinda do menino, também foi festejada presença na ocasião.
Cromática
Roseana Rossi Pettinelli dá mostras de sua porção criativa e programou um workshop, que já é sucesso por antecipação, na tarde do sábado, 15 de agosto, no Differenza Espaço de Beleza, com as atenções de Liamara Pereira. Os alunos terão direito a material didático com as técnicas, taça de cristal, pinceis, avental e tintas. A artista já reservou o dia 29 de agosto para a realização da segunda edição do projeto.