Aniversário de Arthur Michelon reúne amigos e clima descontraído no workshop com Roseana Rossi Pettinelli

Sete vezes

Michele Martins Michelon não deixou passar em branco a chegada dos sete anos do príncipe dela, Arthur Olympio Michelon. Para celebrar a data do guri, Michele armou uma reunião ao vespertino do sábado (18). Anfitrião oficial do encontro, Arthur foi o próprio mestre de cerimônias de sua festa temática, uma vez que ele mesmo agradeceu a presença de todos e anunciou os parabéns. Além dos petizes, colegas do aniversariante, muitos amigos da família se divertiram na reunião que ocupou o salão de convivência do Residenziale Borgio Verezzi com playlist escolhida por Arthur. Melissa Matias, dinda do menino, também foi festejada presença na ocasião.