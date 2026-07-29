Almoço beneficente em prol da SCAN, oficina literária com Uili Bergammín Oz e festas marcam agenda social

Cauê Sobrosa Caberlon e Gloria Rossi Pettinelli anfitriões, sábado, na hora do almoço para um churrasco de casa nova Leandro Araújo / Divulgação

Brasilidade

Altemir Nascimento, presidente da Associação Caxiense de Atenção ao Idoso, com apoio da diretora social da entidade Vera Lúcia Borges, conclama a comunidade para engajar com o almoço beneficente em prol da SCAN. O encontro de solidariedade ao redor de uma típica feijoada está marcado para a hora do almoço do dia 8 de agosto, um sábado, e servirá, também, para apresentar a nova diretoria e ações de fortalecimento socioassistencial. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (54) 99155-6632.

Vitória Gomes Mardero brilhou, sábado, quando comemorava a conquista do diploma em Moda e da Láurea Acadêmica pela Universidade de Caxias do Sul Solenizando / Divulgação

Prefácio

O escritor Uili Bergammín Oz programa tirar do papel a 3ª OzFicina do Pharos em comemoração aos 20 anos da publicação do livro Cela de Papel, uma de suas obras mais inventivas. A reunião ocorrerá dia 12 de setembro, no auditório do Pharos Corp, nos domínios da Rua Santos Dumont, 1285, quando Uili apresentará a palestra “Antes Arte do que Nunca”, na qual propõe uma reflexão sobre criação, sensibilidade, propósito e a importância da arte em nosso cotidiano. O encontro cult contará com a participação musical do filho dele, Íkaro Bergammín Oz.

A mana de Vitória, Renata Gomes Mardero, com a tia Arianne Adler Mardero, a mãe Cláudia Gomes Mardero e o namorado da formanda, Eriel Giotti, sábado, em reunião para familiares e amigos que movimentou o Salão do Lago, na UCS Solenizando / Divulgação

Diário pré-debut

Já é sucesso por antecipação a balada Magic Party que movimentará a intensa agenda pré-debut do Recreio da Juventude, dia 14, na sede social da agremiação. Na reta final da programação que concentra o brilhante elenco das debutantes do ano do clube, o line-up da noite contará com a discotecagem do DJ Vini Fantin. Ainda no mês de agosto, as meninas embarcarão para João Pessoa, na Paraíba; e, em setembro, uma batalha TikTok, no encerramento das atividades que antecede o baile dia 26 de setembro.

Orgulho da família, Eduarda Maria Klaus Theodoro graduou-se em Medicina pela UCS com direito a Láurea Acadêmica e festa de comemoração da formatura Patrick Saccol / Divulgação