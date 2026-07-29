João Pulita

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Almoço beneficente em prol da SCAN, oficina literária com Uili Bergammín Oz e festas marcam agenda social

O almoço beneficente da SCAN será realizado em 8 de agosto e apresentará a nova diretoria da associação

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