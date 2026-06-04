Voluntariado feminino mobiliza sociedade em eventos beneficentes na Serra gaúcha

Nicole Sperafico Tochetto e Pedro Augusto Dutra Dossin, expoentes da nova geração, em noite de balada, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

In Natura

A Vinícola Madre Terra, em Flores da Cunha, serve de cenário, neste sábado, entre 11h e 18h, para mais uma edição do Madre VibeZ, encontro que une música, vinho, gastronomia, moda e cultura brasileira. O público de adesão vivenciará um dia de conexão em meio à natureza, embalado pelos vinhos da vinícola, pela atmosfera acolhedora e pelo repertório da banda Blue Jazzmine.

A vice e a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Flores da Cunha, Arlete Gavazzoni e Renata Zorgi Lusa, felizes com o apoio da comunidade no projeto Jantar da Solidariedade Luizinho Bebber / Divulgação

Causa

O Jantar da Solidariedade, realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Flores da Cunha, reuniu 600 pessoas na última sexta-feira. O encontro, realizado pela presidente Renata Zorgi Lusa, e sua vice, Arlete Gavazzoni, movimentou o Salão Paroquial daquela cidade.

Fica evidente a expressiva atuação do novo time de voluntariado da Serra gaúcha.

Darlén Compárin marcou presença no camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Eduardo Moreira e João Pedro de Lima Michelin mapearam a concorrida noite que concentra as novas caras da sociedade local Cristiano de Oliveira / Divulgação

A beleza de Camila Bertuol no circuito night clubber que movimentou o roteiro jovem na noite da cidade Cristiano de Oliveira / Divulgação

It Girls

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, Roseana Pettinelli agendou para o dia 14 a 11ª edição do Glamour em Cena. As voluntárias e apoiadores da entidade socioassistencial realizarão na data um almoço na Comunidade Nossa Senhora do Carmo, na Rua Dante Pelizzari, 1448, nos domínios do bairro Panazzolo. A atual Glamour Girl, Victória Rech Postali e a Glamour Friend Gabriela Tonella Danelus, e as ex-Glamours Luma Demicheli, Fernanda Carniel e Aurélia Labatut, fazem, desde já, as honras da proposta benemerente. As voluntárias Daniela Rossi Carlin e Jeanglaé Marion de Lucena Michielon também dedicam atenções. Mais informações @ligafemininacaxias, no Instagram.

Daniela Rossi Carlin e Jeanglaé Marion de Lucena Michielon, voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, trabalham pelo sucesso da 11ª edição do Glamour em Cena Rogério Mesquita / Divulgação