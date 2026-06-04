Voluntariado feminino mobiliza sociedade em eventos beneficentes na Serra gaúcha

In Natura
A Vinícola Madre Terra, em Flores da Cunha, serve de cenário, neste sábado, entre 11h e 18h, para mais uma edição do Madre VibeZ, encontro que une música, vinho, gastronomia, moda e cultura brasileira. O público de adesão vivenciará um dia de conexão em meio à natureza, embalado pelos vinhos da vinícola, pela atmosfera acolhedora e pelo repertório da banda Blue Jazzmine.
Causa
O Jantar da Solidariedade, realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Flores da Cunha, reuniu 600 pessoas na última sexta-feira. O encontro, realizado pela presidente Renata Zorgi Lusa, e sua vice, Arlete Gavazzoni, movimentou o Salão Paroquial daquela cidade.
Fica evidente a expressiva atuação do novo time de voluntariado da Serra gaúcha.
It Girls
A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, Roseana Pettinelli agendou para o dia 14 a 11ª edição do Glamour em Cena. As voluntárias e apoiadores da entidade socioassistencial realizarão na data um almoço na Comunidade Nossa Senhora do Carmo, na Rua Dante Pelizzari, 1448, nos domínios do bairro Panazzolo. A atual Glamour Girl, Victória Rech Postali e a Glamour Friend Gabriela Tonella Danelus, e as ex-Glamours Luma Demicheli, Fernanda Carniel e Aurélia Labatut, fazem, desde já, as honras da proposta benemerente. As voluntárias Daniela Rossi Carlin e Jeanglaé Marion de Lucena Michielon também dedicam atenções. Mais informações @ligafemininacaxias, no Instagram.