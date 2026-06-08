Veja quem celebrou conquistas na última semana

Saúde
A médica urologista Virgínia Müller compartilhou com a coluna mais um feito de sua carreira. Durante o centenário da Sociedade Brasileira de Urologia, celebrado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, ela foi homenageada com um título em reconhecimento à sua contribuição à especialidade como membro da instituição. Ela também integra o Departamento de Uroneurologia e Urologia Feminina da seção Rio Grande do Sul da entidade.
Terroir
Renata Formolo e Diego Adami, sommeliers da Dolcetto Vinhos Sem Frescura, darão mostras de expertise na área, quinta-feira, 11. Realizarão encontro de degustação no Blue Tree Towers. A função ocorrerá entre 19h30min e 21h30min.
Pensamento
Gilmar Marcílio, filósofo e colunista do Pioneiro, engata o mês com agenda repleta. A primeira incursão ele realiza hoje, em Porto Alegre, durante a comemoração de aniversário da Flaghsip Florense com as atenções de Marcos Fares e Clarissa Müller. Por lá, Marcílio discorrerá sobre o papel da gentileza no fortalecimento das relações humanas. Amanhã, palestrará no Primeiro Encontro de Pessoas Idosas, em Bento Gonçalves, ocasião em que refletirá sobre temáticas acerca do envelhecimento e do encontro de gerações.