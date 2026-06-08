Veja quem celebrou conquistas na última semana

Maria Regina Crespi encheu de afagos o marido, Vasco Francisco Viezzer, que comemorou 90 anos com direito a reunião de familiares e amigos, em São Brás, no interior da cidade Oendler Robert Mazzochi / Divulgação

Saúde

A médica urologista Virgínia Müller compartilhou com a coluna mais um feito de sua carreira. Durante o centenário da Sociedade Brasileira de Urologia, celebrado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, ela foi homenageada com um título em reconhecimento à sua contribuição à especialidade como membro da instituição. Ela também integra o Departamento de Uroneurologia e Urologia Feminina da seção Rio Grande do Sul da entidade.

Virgínia Müller, do Departamento de Uroneurologia e da Sociedade Brasileira de Urologia, com o marido Fabrício Fortuna nas comemorações do centenário da instituição no Copacabana Palace Arquivo pessoal

Terroir

Renata Formolo e Diego Adami, sommeliers da Dolcetto Vinhos Sem Frescura, darão mostras de expertise na área, quinta-feira, 11. Realizarão encontro de degustação no Blue Tree Towers. A função ocorrerá entre 19h30min e 21h30min.

Luiz Carlos Tarelho, Raquel Moreno Garcia, Eliane Deitos e Fábio Belo lideraram a Jornada Psicanalítica da Vienna e abordaram o tema “O Feminino que nos habita”, nos dias 29 e 30, no Quinta São Luiz Leandra Romani / Divulgação

Brenda Bianchi foi toda atenções ao redor da filha, Natalia Bianchi que exibe sua mais nova produção artística, em mostra, que ocupa a Galeria Municipal Gerd Bornheim Tatieli Sperry / Divulgação

Pensamento

Gilmar Marcílio, filósofo e colunista do Pioneiro, engata o mês com agenda repleta. A primeira incursão ele realiza hoje, em Porto Alegre, durante a comemoração de aniversário da Flaghsip Florense com as atenções de Marcos Fares e Clarissa Müller. Por lá, Marcílio discorrerá sobre o papel da gentileza no fortalecimento das relações humanas. Amanhã, palestrará no Primeiro Encontro de Pessoas Idosas, em Bento Gonçalves, ocasião em que refletirá sobre temáticas acerca do envelhecimento e do encontro de gerações.

Augusto e Emílio Kunz, da Vinícola Petronius, causaram com o vermute da marca da produção limitada que apresentaram no Caxias In Vino durante o feriadão, no Quinta São Luiz João Pulita

A fotógrafa Liane Neves, o jornalista Ranieri Rizza e a atriz Klara Castanho na festa de encerramento das filmagens do longa "Minha Sombra Luminosa", de Tomás Fleck, em Porto Alegre Arquivo Pessoal