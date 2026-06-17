Veja mais fotos da turma jovem que esteve na FUNCUP do último sábado

As ex-Glamours Girls Aurélia Labatut, Fernanda Carniel e Luma Antônia Demicheli realizaram, com êxito, a 11ª edição do Glamour em Cena, domingo, durante almoço no salão da Comunidade Nossa Sra. do Carmo, em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul Leandro Araújo / Divulgação

Fogueira

Para celebrar a temporada junina com propósito social, o Shopping Villagio Caxias promove no sábado, um arraiá beneficente em parceria com a Casa Anjos Voluntários. A programação reúne atrações típicas, apresentações culturais, música ao vivo e brincadeiras para toda a família, com toda a arrecadação revertida para a instituição, que atende mais de 220 crianças e adolescentes em Caxias do Sul.

Os Gustavos, Marchi e Mascarenhas, no último sábado, quando aproveitavam o FUNCUP e torciam pela Seleção Brasileira, no Dumnas Beach Space Mikael Wammes / Divulgação

Um

No dia 28, quando Bento Pagnoncelli da Silva celebrar a chegada de seu primeiro aninho, ele viverá um dia de príncipe, assim como os personagens da Disney. O filho de Pablo Aguiar da Silva e Taira Pagnoncelli será o centro das atenções durante a festa temática “O Mundo Mágico do Bento”, que ocupará os salões da Vinícola Casa Perini.

A psicóloga Sofia Zanini esbanjou beleza e carisma no encontro pilotado por Gustavo Marchi, sábado, no Dumnas Beach Space Mikael Wammes / Divulgação

Nathália Renner e Faber Aguinelo Keller Martins, do grupo dos ufanistas para torcer pela Seleção Brasileira na FUNCUP, que Gustavo Marchi levou à cena, sábado, no Dumnas Beach Space Mikael Wammes / Divulgação

Marguerita

A Associação Mão Amiga, liderada por Frei Jaime Bettega, promoverá, no dia 26, a 6ª edição da Noite das Pizzas. A proposta benemerente, em prol das crianças da rede de educação infantil, será no formato drive-thru e ocorrerá das 18h às 20h30min, na Pizza do Barra, na Marechal Floriano.

Marcus Rafaeli, Franco Stedile e Rodrigo Pulita no Quinto Clássicos Sobre Rodas, nos dias 12, 13 e 14, quando exibiam carros de época avaliados em milhões Go Sandi Fotografia / Divulgação