Veja a delicadeza e beleza da aniversariante do final de semana, Mari de Lourdes Zambon e mais:

Entre flores e afeto
Mari de Lourdes Casara Zambon resolveu que não deixaria passar em branco a chegada de seus 87 anos. Vibrante, ela reuniu familiares durante um charmoso encontro que incluía um almoço com menu em etapas no lunchroom com vista para os jardins do Samuara Hotel. Literalmente um show à parte foi a performance do tenor Alexandre Borges e do pianista Bento Martins que encantaram a aniversariante e seus convivas. Nesta quarta-feira, em clima de birthday week, Mari reunirá para um chá da tarde um grupo de amigas para comemorar, desta vez, no Palacete Eberle.
Romântico
Roberto Giongo, o Beto GG, expoente da discotecagem, voltará a ocupar destacada proposta na cena festiva. No Dia dos Namorados, a partir das 20h, ele embalará a festa Love Party. A função, que promete fazer os casais dançar de rosto colado, ocupará o San Peter, do Clube Juvenil.
Voz
A cantora caxiense radicada há muito em Los Angeles, Ana Gazzola, vibra com seu retorno à terrinha natal.
A felicidade dela reside na honra em ser a artista convidada para cantar com a Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul, dia 21, no palco do Teatro Pedro Parenti da Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima. Ana elencará o espetáculo que marcará a celebração dos 136 anos de Caxias do Sul sob a regência do maestro Gilberto Salvagni.