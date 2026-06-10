João Pulita

Sociedade
Notícia

Veja a delicadeza e beleza da aniversariante do final de semana, Mari de Lourdes Zambon e mais:

Confira também a data em que a cantora Ana Gazzola virá de Los Angeles para se apresentar em Caxias do Sul

João Pulita

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