João Pulita

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Notícia

Um fim de semana sortido de aromas,  juras, belezas e novidades

Veja as lavandas de Mauro Nicoletti Carvalho, o casamento grego dos caxienses Elisângela Selau e Adinilson Lira e as belezas de Pietra Gauer e Malu Diaz

João Pulita

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