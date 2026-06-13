Um fim de semana sortido de aromas,  juras, belezas e novidades

Tons de lilás

Em terras em que a videira é símbolo de prosperidade, Mauro Nicoletti Carvalho, criador da Divina Lavanda, se debruçou na plantação da espécie dentata, uma inspiração europeia. Com ela, Mauro desenvolve uma série de produtos elaborados a partir do óleo essencial e das flores desidratadas, tudo produzido artesanalmente sabonetes, velas, chás e até acessórios, como um pingente de colar. Além do seu aroma, a lavanda possui poderosos benefícios calmantes, anti-inflamatórios e cicatrizantes. Na galeria, alguns dos feitos que Carvalho exibe na charmosa boutique instaurada no Quinta São Luiz.

Convocados

A paixão pelo futebol ganhará endereço descolado durante a Copa do Mundo. Neste sábado, das 16h à meia-noite, com as atenções dos comandantes da Tardinha e do Dumnas Beach Space, o sunset FUNCUP movimentará a cena jovem da Serra gaúcha ao reunir esporte, entretenimento e gastronomia em uma estrutura exclusiva instalada no Dumnas, no bairro Petrópolis. Idealizado por Gustavo Marchi, a proposta transformará cada partida da seleção brasileira em uma grande celebração entre amigos. O espaço contará com ambiente climatizado, dois telões de LED para transmissão dos jogos, espaço gourmet com parrilla e área externa de lazer. O projeto arquitetônico é assinado por Eduarda Ruzzarin Menezes. A trilha musical terá revezamento dos deejays Evandrinho e Luan Peterson, além de show ao vivo com o Grupo Localiza Aí. Saiba mais em @ tardinhasunset.