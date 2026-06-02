Saiba quem prestigiou a estreia do "Divas" na noite de sábado, 30, no UCS Teatro

Brilhantes
A cantora Paola Delazzeri, o pianista Jackson Macedo e o guitarrista Johnatan Macedo, que formam a Tríadi Música, ganharam os merecidos aplausos da expressiva plateia que foi conferir o espetáculo “Divas”, no UCS Teatro, sábado. Conhecidos pela perfomance na cena social da Serra gaúcha realizaram a estreia do show com propósito solidário e sucesso de adesão. No espetáculo, Paola, Jackson e Johnatan contaram com um time de talentosos artistas como Giovane Albarello, na bateria, e Lucas Chini, no contrabaixo, além das divas mirins Francesca Brondani, Manuela Prux e Verônica Losso. O show, teve coreografia assinada por Luísa Fedrizzi e Manoela Agostini.