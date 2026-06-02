João Pulita

Sociedade
Notícia

Saiba quem prestigiou a estreia do "Divas" na noite de sábado, 30, no UCS Teatro

O evento reuniu artistas famosos na cena  social caxiense e divas mirins. Confira!

João Pulita

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