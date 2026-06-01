Saiba mais sobre o evento que reuniu personalidades na Galeria.54 e outros destaques

Geminiana

Fabio Bortolotto e Camila Viezzer abordaram temáticas sobre patrimônio e planejamento financeiro durante encontro que ocupou a Galeria.54, quinta-feira, com a presença de Guilherme Gazzola e Rochele Piardi, parceria entre a Fami Capital e o escritório Viezzer, Busin & Laner Advocacia

Vitrine

Renato Mezzomo Lopes será o anfitrião, quarta-feira, dia 10, em sua Don Juan, nos domínios da Avenida Independência, para a apresentação da coleção outono/inverno 2026 da grife St. Trois. A função fashion sairá do papel em parceria com a diretora criativa da marca Gabriela Trois, que emprestará seu olhar atento sobre moda e tendências com consultoria personalizada para customizar suas peças sob medida.

In Vino

Os secretários municipais de turismo e desenvolvimento econômico e da agricultura, pecuária e abastecimento, Felipe Gremelmaier e Rudimar Menegotto, respectivamente, promovem, entre os dias 4 e 7 deste mês, a 2ª edição do Caxias In Vino. O encontro que celebrará a tradição da cidade na vinicultura, ocupará o Quinta São Luiz e terá degustações, palestras e workshops temáticos. Nesta quinta-feira, a programação se iniciará às 11h com o sommelier Jylson Carvalho, que desvendará rótulos de vinícolas da região e seguirá com dicas de harmonizações e roteiros turísticos. A agenda completa pode ser conferida no perfil @turismo.curtacaxias, no Instagram.