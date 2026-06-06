Pedro Ferreira é designer de interiores e cria esculturas em cerâmica ao lado da mãe

O universo do design sempre esteve presente na vida do caxiense Pedro Ferreira Leandro Araújo / Divulgação

O universo do design sempre esteve presente na vida do caxiense Pedro Ferreira. Designer de interiores, cresceu entre visitas a obras acompanhando o pai, o arquiteto Evandro Ferreira, e passeios por mostras de arquitetura e decoração ao lado da mãe, Daniela Ferreira.

— Essas experiências despertaram em mim um olhar atento para o meu entorno, o design e a forma como os ambientes podem impactar nosso cotidiano — relembra.

Formado pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha, Pedro construiu uma identidade estética baseada na permanência.

— Gosto de desenvolver espaços que façam sentido hoje e continuem atemporais, sem me prender a tendências ou virais do momento — afirma.

Esse olhar também se reflete na leitura que faz do métier. Para ele, conceitos como sustentabilidade, uso de materiais naturais, ambientes multifuncionais e a conexão com a natureza são caminhos definitivos do design contemporâneo.

Pedro encontrou na cerâmica uma expressão criativa. O interesse surgiu a partir dos estudos sobre processos de criação e desenvolvimento de produtos. Hoje, vê na prática artesanal uma oportunidade de unir técnica e sensibilidade. Uma das peças que melhor traduz essa essência é o Trio de Esculturas Nigrum (na foto em destaque), símbolo da identidade do Santo Garimpo, projeto que, há muito, floresceu com uma proposta de arranjos florais e evoluiu para peças autorais. A produção ganha um significado ainda mais afetivo por acontecer ao lado da mãe. A sintonia familiar revelou novos aprendizados e fortaleceu a conexão já existente.

Trio de Esculturas Nigrum Leandro Araújo / Divulgação

— Aprendemos a lidar com opiniões diferentes e descobrimos o quanto nossas visões se complementam.

O resultado são objetos repletos de autenticidade e história.

Pedro desenvolve as peças considerando a relação que estabelecem com a proporção, a materialidade e a relação entre objeto e espaço.

— Não penso a cerâmica como um elemento isolado, mas como propósito capaz de transformar a atmosfera — destaca.

Fora do trabalho, Pedro mantém a criatividade em movimento por meio de viagens, imersões gastronômicas e mostras de decoração. Também encontra inspiração na moda, universo que admira por sua capacidade de refletir comportamento, cultura e identidade. Em uma fase que define como de crescimento e renovação, o filho de Evandro e Daniela e mano de Lucas e Antonio, valoriza o que considera o verdadeiro luxo da vida:

— Ter tempo e saúde para aproveitar os momentos mais simples ao lado das pessoas que mais amo.





De frente com...

Um móvel icônico: Cadeira Cesca, de Marcel Breuer;

Cadeira Cesca, de Marcel Breuer; Gostaria de ter sabido antes que… a vida é muito mais imprevisível do que imaginamos;

a vida é muito mais imprevisível do que imaginamos; Um fenômeno no mundo: o tempo;

o tempo; Álbum de música favorito: I Barely Know Her, do Sombr;

I Barely Know Her, do Sombr; Filme preferido: A Chegada, de Denis Villeneuve;

A Chegada, de Denis Villeneuve; Coleção de: revistas de decoração;

revistas de decoração; Prazer sem peso na consciência: vinho em boa companhia.





Confira mais sobre as peças desenvolvidas por Pedro e Daniela Ferreira: