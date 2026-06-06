João Pulita

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Notícia

Pedro Ferreira é designer de interiores e cria esculturas em cerâmica ao lado da mãe

Pedro aposta em cerâmica artesanal e design atemporal, priorizando sustentabilidade e conexão com o ambiente nos projetos.

João Pulita

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