O casamento de Fernanda Damiani e Luiz Felipe Fortuna ganha destaque na social de hoje

Luiz Felipe Zanella Fortuna e Fernanda Ceron Damiani, trocaram alianças no altar da Igreja São Pedro, em Flores da Cunha Bruno Kriger / Divulgação

Amor

A médica Fernanda Ceron Damiani, filha de César Damiani e Marinêz Ceron Damiani, trocou juras de amor no último dia 30 de maio com o administrador de empresas Luiz Felipe Zanella Fortuna, filho de Laureano Fortuna e Maria Teresa Zanella Fortuna.

A cerimônia ocupou o altar da Igreja São José, seguida de festividade, banquete, pompa e circunstância para 350 convidados na Vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha. As famílias Damiani e Fortuna ainda colecionam elogios pelo acolhimento aos amigos dos noivos. A noiva, Fernanda, sua mãe, Marinêz, e a mãe do noivo, Maria Teresa, vestiram na ocasião modelos da designer caxiense, Carla Negri.

Os noivos do último dia 30, Luiz Felipe Zanella Fortuna e Fernanda Ceron Damiani, trocaram juras de amor no altar da Igreja São Pedro, em Flores da Cunha Bruno Kriger / Divulgação

Cálice

Julio D’Agostini está às voltas com a realização do evento “Circuito Enogastronômico de Vinhos Brasileiros”, em sua Boccati.

No dia 18, entre 19h30min e 22h, o anfitrião apresentará mais de 12 vinícolas com 60 rótulos para degustação. D’Agostini já conta com expressiva adesão de seu público habitué.

Marinêz Ceron Damiani e César Damiani, pais da noiva, anfitriões da festividade do enlace da filha com Luiz Felipe Bruno Kriger / Divulgação

Maria Teresa Zanella Fortuna e Laureano Fortuna, conhecidas personalidades da Serra, colaboraram nas honras do enlace do filho com Fernanda Bruno Kriger / Divulgação

Memorável

O deejay e multiartista Jorge “Mono” de Jesus é curador e porta-voz de uma festividade que resgatará os velhos e bons tempos do extinto Jaipur OM Bar, que fez história por estas plagas.

O encontro, que reviverá a época do icônico bar e restaurante com temática indiana, agendado para o dia 11 de julho, ocupará os domínios do Rocca Garden.

Os manos do noivo, Maria Eduarda e Marco Antônio Zanella Fortuna, ao sabor da festa que evidenciou o amor de Luiz Felipe e Fernanda Bruno Kriger / Divulgação

Camila Damiani foi testemunha da união da irmã, Fernanda com Luiz Felipe, na companhia do marido, Leonardo Gravina Bruno Kriger / Divulgação