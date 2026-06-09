João Pulita

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O casamento de Fernanda Damiani e Luiz Felipe Fortuna ganha destaque na social de hoje

A cerimônia de casamento reuniu 350 convidados na Vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha, no dia 30 de maio

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