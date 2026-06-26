Me Leva na Copa reuniu a torcida em grande estilo e volta a movimentar o Pátio da Estação

Vai, Brasil!

Depois de conquistar o público nas primeiras edições, o Me Leva na Copa prepara uma nova celebração para a partida da Seleção Brasileira no dia 29. O ponto de encontro da Copa aumentará o trânsito no Pátio da Estação com a chancela do Bodega del Toro. A experiência leva a assinatura de Leonardo Godoy dos Santos, Alexandre Brinker, Gregory Cesar Telles e Máximo Valentini, que transformam cada jogo em um grande evento. Gregory, à frente do grupo Sem Razão, também será responsável por comandar a trilha sonora da festa. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.