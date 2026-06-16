Livros em pauta e belas na torcida pela Seleção Brasileira evidenciam a social de hoje

Fabiana Mendes Isolan, Antonia Angeli Gazola, Fúlvia Stedile Gazola e Gladis Helena Gomes, em encontro da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, dia 10, que teve como tema Vinhos da Sardenha, realizado na Boccati Fabio Grison / Divulgação

Caneta

Marcos Valer, graduado em Licenciatura Plena em História pela Universidade de Caxias do Sul, promoverá a apresentação oficial de seu livro, O Império Ameaçado, com direito à sessão de autógrafos, no dia 27, das 10h às 12h30min, na Boccati. A obra, situada na Roma antiga, é a primeira saga da série Crônicas do Crepúsculo, que une ficção histórica e fantasia sombria. No conteúdo, o autor promete dilemas morais e severos em um ritmo frenético. A obra é para os leitores mais maduros que apreciam textos com construção de mundo denso e impecável. Os personagens de Valer são cinzentos e testados ao limite em seus dilemas.

Marina Tomazzoni, a rigor, sábado, para torcer pela Seleção Brasileira, durante o sunset FUNCUP, que Gustavo Marchi realizou no Dumnas Beach Space Mikael Wammes / Divulgação

Happy day

Talu Dartora, Jaqueline Pauletti e Maria Lucia Reis de Oliveira são as nascidas sob a égide do signo de Gêmeos que celebram, hoje, a passagem da data querida. Desejamos felicidades!

Natália Bordin também vestiu um look temático para vibrar pela Seleção Brasileira, sábado, no FUNCUP, que ocupou o Dumnas Beach Space Mikael Wammes / Divulgação

Sociedade

As debutantes do Recreio da Juventude serão as estrelas do jantar beneficente Elas, por Todos, que a agremiação realiza, hoje. A ação ratifica a solidariedade do grupo que abrilhantará os salões do clube. Os ingressos estão disponíveis com as debutantes, as integrantes da Confraria das Rainhas ou diretamente no Departamento Social. Todos os recursos arrecadados na noite serão destinados para a Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul.

As Glamours Friend e Girl 2025, Gabriela Tonella Danelus e Victória Rech Postali, colaboraram nas honras do almoço beneficente realizado domingo, durante a 11ª edição do Glamour em Cena, que ocupou o salão da Comunidade Nossa Sra. do Carmo Leandro Araújo / Divulgação

Inteligência emocional

A Mestre em Educação e Especialista em Gestão de Pessoas, Vanessa Canever, lançará, no dia 27, das 15h às 17h30min, o livro Potenciologia, na Biblioteca Parque Fundação Marcopolo. O encontro contará com a presença da autora e da presidente da Casa Anjos Voluntários, Isamar Ordovás Sartori, que é potência confirmada. Na ocasião, Vanessa destinará 10% da comercialização da obra em benefício da entidade capitaneada por Isamar. Não perca!

Daniela Manfro Nesello celebrou a chegada de seus 40 anos, em festa, com os afagos do marido e do filho, Alexandre Nesello e Luca Manfro Nesello, sexta-feira, no Viva Bar Fabio Grison / Divulgação