Liga Feminina de Combate ao Câncer realiza feijoada solidária e o Bosco Esposizione recebe selo nacional de sustentabilidade inovadora  

Rafael dos Reis, Maria Reis e Ireno Antônio dos Reis, anfitriões da palestra “Avaliação do Cenário Econômico 2026 e Perspectivas para 2027”, conduzida pelo economista Igor Morais, dia 17, durante a celebração dos 25 anos da Imobras, na CICS Farroupilha Leandra Romani / Divulgação

Tempero solidário

Quem desejar colaborar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer já pode garantir o ingresso para a 29ª edição da Feijoada da Liga com as voluntárias da entidade. A reunião gastronômica e benemerente ocorrerá na hora do almoço do dia 23 de agosto, no salão paroquial Conceição da Linha Feijó. Os integrantes da Loja Maçônica Alquimia, liderada por César Resadori cuidarão do cardápio que terá as atenções da presidente da Liga, Roseana Rossi Pettinelli, das vices Fabiana Cemin Venturin e Patrícia Pezzi Zambiazi, da Glamour Girl Caxias do Sul 2025, Victoria Rech Postali, e da Glamour Friend, Gabriela Tonella Danelus.

Cristiane Lisot, Patrícia Zuco e Cleusa Lisot, em família, para prestigiar Pedro Horn Sehbe Leandro Araújo / Divulgação

Cristiano e Clari Paganin, filho e mãe, mapearam as icônicas silhuetas da grife britânica Burberry que aterrissou na Casa Magnabosco Leandro Araújo / Divulgação

Viviane Pinto Bado com o filho caçula, Gianluca Pinto Bado, quarta-feira, em encontro de moda internacional na Casa Magnabosco Leandro Araújo / Divulgação

Oxigênio

Os irmãos e arquitetos Ana Lúcia Sebben e João Paulo Sebben, comandantes da Construesse, empresa criada pelo pai deles Volnei Sebben, celebram a conquista o Selo Platina de Certificação Green Building Council Brasil. O projeto que ganhou a deferência é o Bosco Esposizione, instaurado nos domínios da Rua Santos Dumont. A GBC é responsável por validar os espaços residenciais construídos quanto a seus aspectos de excelência em sustentabilidade. Avalia-se o sistema construtivo: utilização de materiais com baixo impacto ambiental, tecnologias aplicadas, estética, funcionalidade e habitabilidade. O Bosco Esposizione ostenta notoriedade como o edifício verde pioneiro na Serra gaúcha e agora com holofote nacional de alta sustentabilidade.

Ana Lucia Sebben e João Paulo Sebben contabilizam elogios pela conquista do Selo Platina concedido pelo GBC Brasil por conta do impacto efetivo na sustentabilidade do Bosco Esposizione Fabio Grison / Divulgação

Convenção

Lojistas da New de todo o Brasil estiveram reunidos em Bento Gonçalves para participar de encontro anual dedicado a abordar tendências de mercado e novidades da marca de móveis pertencente ao Grupo Unicasa. Os participantes conheceram em primeira mão o novo showroom da New. O espaço marca um novo momento da marca, que se posiciona como versátil e moderna. Também participaram do pré-lançamento da nova campanha da marca, que vai focar em histórias de pessoas que consideram a casa uma extensão da sua identidade. A campanha irá ao ar no fim deste mês. O evento teve a participação da editora da revista Casa & Jardim, Thais Lauton, que falou sobre tendências em arquitetura e design e como se conectar com os clientes em loja. O evento ocorreu no Hotel Dall Onder Planalto.

Executivos da Unicasa reunidos com a editora da revista Casa e Jardim Thaís Lauton Zéto Telöken / Divulgação