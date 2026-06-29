Festa junina beneficente e feira de design autoral agitam a semana em Caxias do Sul

Flora Julia Magnabosco e Rafaela Jerônimo Roweder, semana passada, ao redor da moda internacional e amigas reunidas Leandro Araújo / Divulgação

Quadrilha

A presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Fátima Prezzi Randon, conclama a comunidade para a 10ª edição da Festa Junina Amigos do Leitão. A festa temática, em benefício da instituição, será realizada no próximo sábado, 4 de julho, a partir das 17h, no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa Nacional da Uva. Temática, a reunião terá atrações como Mateus Zanotti e Grupo, Banda Cover Rolling Stones, Leo Henrique e Banda Corleone além de praça de alimentação com delícias tipicamente juninas.

Bianca Mattana e Camila Gambato na reunião fashion e social pilotada por Pedro Sehbe na última semana Leandro Araújo / Divulgação

Plural

Luciana “Lulu” Alberti está às voltas com a realização da 101ª edição do Le Marché Chic, que ela levará, em parceria com um expressivo time de expositores, ao Shopping Villagio Caxias no próximo sábado, 4 de julho, das 10h às 22h. A curadoria de Luciana terá moda, arte e design com a promessa de criatividade, talento e histórias únicas como as do Afago Pães de Mel, Arché Decor e Baby Doo.

Marina Miot, assinatura de expressão na arquitetura contemporânea, mixou o design da Galeria.54 para ambientar o terceiro andar da Casa Magnabosco para receber a Burberry Leandro Araújo / Divulgação

Caranguejo

Hoje é dia de celebrar a data querida de Paula Scortegagna Balen. Amanhã, os afagos serão ao redor dos cancerianos Leila Castellan e do médico ortopedista Aloir de Oliveira.





Púlpito

A 4ª Convenção do CDL Caxias 2026 ocorrerá entre os dias 19 e 20 de agosto, das 12h às 20h, no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva. Com expectativa de reunir mais de 5 mil pessoas, já tem nomes confirmados entre os palestrantes como o do economista Ricardo Amorim, considerado uma das 100 personalidades mais influentes do país segundo a Forbes, de Monica Levandoski, consultora sênior da WGSN, autoridade global em previsão de tendências, Otelmo Drebes Jr. dono de um dos maiores cases de varejo do Rio Grande do Sul e do antropólogo Michel Alcoforado, autor de “Coisa de Rico”, que abordará os impactos da chamada “sociedade da atenção” e os desafios provocados pelo excesso de estímulos e informações.

Matheus Sperafico, no clima ufanista da Copa do Mundo, vestiu a camiseta verde e amarela para dançar os hits que embalam as noites de sextas-feiras, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação