João Pulita

Sociedade
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Fashionistas da Serra gaúcha mostram a força da moda em desfile na Galeria.54

Deise Schamrek e Fábio Soares estreiam espetáculo “Alma en Duo” dia 29 de julho, no Teatro Pedro Parenti

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