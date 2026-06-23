Fashionistas da Serra gaúcha mostram a força da moda em desfile na Galeria.54

A felicidade de Rachel Vanin De Zorzi, Carla Carlin, Daiane Mattos Anselmi, Beatriz Martins e Jovana Foresti pelo êxito da reunião fashion e social que movimentou a tarde invernal do último sábado, na Galeria.54, de Priscila Cappelletti e Lucas Martini Rafael Sartor / Divulgação

Conceitual

As fashionistas Rachel Vanin De Zorzi, Carla Carlin, Daiane Mattos Anselmi, Beatriz Martins e Jovana Foresti protagonizaram desfile de suas marcas, sábado, na Galeria.54, com as atenções de Priscila Cappelletti e Lucas Martini. Elas descortinaram, em grande estilo, a moda que produzem por estas plagas e que faz sucesso além fronteiras. Levaram à cena looks repletos de identidade, ratificando a força do mercado criativo da terrinha. Estiveram lá para aplaudir as designers nomes como Ronya Souto, Adriane Karkow, Marcele Muraro, Eliana Resner, Kelly Frey, Alessandra Vergani, Aline Scotti, Débora Camassola, Cristiane Lisot, Elisa Isotton e Fernanda Refosco, entre muitas belas.

O estilo de Vanessa Fortes Tonietto, sábado, na Galeria.54, para aplaudir as criativas amigas Rafael Sartor / Divulgação

Acordes

Amigos de longa data, Deise Schamrek e Fábio Soares, sobem ao palco pela primeira vez para apresentar o espetáculo nativista “Alma en Duo”, no dia 29 de julho, às 20h, ocuparão o tablado do Teatro Municipal Pedro Parenti, da Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima. Eles propõem um resgate da trajetória musical quando revisitarão clássicos que marcaram suas carreiras desde os primeiros passos até os dias atuais. O show contará com participações de músicos convidados, prometendo uma noite embalada por boas canções, emoção e nostalgia. O fã clube de Deise e Fábio já podem adquirir os ingressos pelo Instagram @deiseschamrek ou @mt.fabiosoares.rs.

As médicas Claudia Zen e Lisiane Sá Spolavori mapearam a Galeria.54 em tarde de moda criativa Rafael Sartor / Divulgação

Italianíssimo

O Cônsul-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, apresentará, no dia 8 de julho, no Instituto Ling, nos domínios do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, o livro “Consulado-Geral da Itália - Gestão 2022/2026”. Caruso oficializará com a obra um panorama das realizações e iniciativas desenvolvidas sob seu comando no Estado.

Fernanda Refosco, Elisa Isotton e Gabriela Angonese, trinca de bom gosto, no encontro realizado por Rachi Vanin, Carla Carlin, Daiane Mattos Anselmi, Beatriz Martins e Jovana Foresti Rafael Sartor / Divulgação

Enluarados

Esta terça-feira ganha motivos extras para elevar os termômetros. Tudo por conta da passagem da data querida da artista plástica Genoveva Parmeggiani Finkler, do produtor de projetos festivos e musicais Alexandre Brinker e da criativa stylist Elisa Kuver. São cancerianos também, Thais Mello, Patrick Piccoli e Laura Abel de Bem. Felicidades!

A anfitriã do sábado, Priscila Cappelletti, recepcionou Cristiane Lisot, que conferiu a boa nova que mixou moda e design Rafael Sartor / Divulgação

Destaque

A família Gerdau Johannpeter, controladora da Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, foi homenageada no evento Global Steel Dynamics Forum, organizado pela World Steel Dynamic, ocorrido no último dia 17 em Nova York, nos Estados Unidos. A companhia recebeu o Willy Korf / Ken Iverson Steel Vision Award, reconhecimento concedido a lideranças que não apenas transformaram o mercado com inovação e eficiência, mas que também possuem um legado de integridade e visão de futuro no setor do aço global.

André Bier Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de Administração da Gerdau, e Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter, vice-presidente do Conselho de Administração da Gerdau, recebendo o Willy Korf / Ken Iverson Steel Vision Award Gerdau / Divulgação