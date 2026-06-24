João Pulita

Sociedade
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Experiência imersiva da Burberry e novos eventos movimentam arquitetura na cidade

Evento Vozes da Arquitetura terá lançamento no dia 30 de junho, reunindo profissionais do setor e associados na região.

João Pulita

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