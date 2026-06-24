Experiência imersiva da Burberry e novos eventos movimentam arquitetura na cidade

Moda e história
O chairman da Casa Magnabosco, Pedro Horn Sehbe, recepciona convidados nesta quarta-feira, dia 24, para o segundo e último dia da experiência Burberry no icônico endereço. A marca britânica de luxo e lifestyle, reconhecida mundialmente por seus elegantes trench coats, ocupa o terceiro andar do charmoso endereço com uma ambientação assinada pela arquiteta Marina Miot e curadoria de design de Priscila Cappelletti e Lucas Martini, da Galeria.54. O espaço propõe uma imersão na trajetória da grife fundada em 1856, há 170 anos, na Inglaterra.
Perímetro
A Associação Sala de Arquitetos, presidida por Gabriela Esteves Lampert, engatou a contagem regressiva para a segunda edição do Vozes da Arquitetura, marcada para 22 de setembro. O lançamento oficial ocorre no próximo dia 30, no Palacete Eberle, em uma noite que também servirá para apresentar a 55ª Magazine Sala de Arquitetos. O encontro reunirá arquitetos associados e parceiros para fortalecer o setor na região.
Roteiro
Carlise De Barba, empresária e estrategista de negócios, reservou esta sexta-feira, dia 26, para apresentar oficialmente a Synnus Resultados. O encontro de performance reunirá nomes de expressão como Adriana Mioreli, Cíntia Montemezzo e Luciana Nunes, entre 8h e 10h, na Kopenhagen W Tower. Com transmissão ao vivo, as inscrições são gratuitas pelo link na bio do perfil @synnusresultados, no Instagram.
Abertura
O empresário Uiliam Rafael da Silva, comandante do Grupo NG, será o anfitrião, quinta-feira, de um encontro que sela a parceria com Anoldo Ferreira, da Unem Esquadrias, que agora passa a integrar o portfólio do showroom da NG Store. O endereço especializado em envidraçamento aumentará sensivelmente o trânsito de profissionais da construção, arquitetos e designers de interiores nos domínios da Rua Guerino Sanvitto.