Experiência imersiva da Burberry e novos eventos movimentam arquitetura na cidade

As arquitetas Adriane Karkow e Marina Miot no encontro de moda e design contemporâneo que ocupou a Galeria.54, Marina assina desde ontem, também, o projeto da Burberry na Casa Magnabosco Rafael Sartor / Divulgação

Moda e história

O chairman da Casa Magnabosco, Pedro Horn Sehbe, recepciona convidados nesta quarta-feira, dia 24, para o segundo e último dia da experiência Burberry no icônico endereço. A marca britânica de luxo e lifestyle, reconhecida mundialmente por seus elegantes trench coats, ocupa o terceiro andar do charmoso endereço com uma ambientação assinada pela arquiteta Marina Miot e curadoria de design de Priscila Cappelletti e Lucas Martini, da Galeria.54. O espaço propõe uma imersão na trajetória da grife fundada em 1856, há 170 anos, na Inglaterra.

Manoel Valente Figueiredo Neto presença no “Me Leva na Copa”, no Pátio da Estação, que Alexandre Brinker, Leonardo Godoy dos Santos Gregory Cesar Telles e Máximo Valentini realizam nos jogos do Brasil Fábio Campos / Divulgação

Perímetro

A Associação Sala de Arquitetos, presidida por Gabriela Esteves Lampert, engatou a contagem regressiva para a segunda edição do Vozes da Arquitetura, marcada para 22 de setembro. O lançamento oficial ocorre no próximo dia 30, no Palacete Eberle, em uma noite que também servirá para apresentar a 55ª Magazine Sala de Arquitetos. O encontro reunirá arquitetos associados e parceiros para fortalecer o setor na região.

Hellen Telles fez rasante na terrinha para abraçar os amigos daqui na balada nostálgica de Leo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação

Roteiro

Carlise De Barba, empresária e estrategista de negócios, reservou esta sexta-feira, dia 26, para apresentar oficialmente a Synnus Resultados. O encontro de performance reunirá nomes de expressão como Adriana Mioreli, Cíntia Montemezzo e Luciana Nunes, entre 8h e 10h, na Kopenhagen W Tower. Com transmissão ao vivo, as inscrições são gratuitas pelo link na bio do perfil @synnusresultados, no Instagram.

Daicir José Kunzler Junior e Gabriele Azevedo ao som do projeto festivo Beats Remember que Leo Zanotto tirou do papel com sucesso, sábado, no Café de La Musique e Gabriele Azevedo Cristiano de Oliveira / Divulgação

Abertura

O empresário Uiliam Rafael da Silva, comandante do Grupo NG, será o anfitrião, quinta-feira, de um encontro que sela a parceria com Anoldo Ferreira, da Unem Esquadrias, que agora passa a integrar o portfólio do showroom da NG Store. O endereço especializado em envidraçamento aumentará sensivelmente o trânsito de profissionais da construção, arquitetos e designers de interiores nos domínios da Rua Guerino Sanvitto.

Fernanda Crosa levou brilho extra para o Beats Remember que Leo Zanotto capitaneou, sábado, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação