Esta sexta-feira a coluna está pautada na beleza da juventude

Vitória Alves Casiraghi Cristiano de Oliveira / Divulgação

Calendário

Esta sexta-feira evidencia a data querida de Doris Peteffi Guerra. Já o sábado, marca os 121 anos de fundação do Clube Juvenil e os aniversários de Flávia Bertolla, Daniela Grolli e Maria Joana Marcolin Vergani. O domingo será de Pedro Horn Sehbe, que abre as comemorações dos nascidos sob a égide do signo de Câncer.

Nem aí para as baixas temperaturas, Vitória Alves Casiraghi, feliz, em noite de amigos reunidos e baladinha Cristiano de Oliveira / Divulgação

Torcida

Gustavo Marchi comanda, no vespertino desta sexta-feira, a Tardinha na Copa com a versão Fivela, Modão e Brasa. A reunião pautada na música, com direito a três horas de show, leva à cena os maiores sucessos do sertanejo, além da transmissão do jogo da Seleção Brasileira versus a do Haiti, exibido em dois telões de LED. A função se inicia às 17h no Dumnas Beach Space e segue até as 2h, com revezamento dos deejays Bruninho, Boni e Evandrinho, com muita música sertaneja, resenha e emoção. Pela primeira vez se apresentarão juntos os cantores Matheus Novask, Léo Henrique, Mateus Zanotti, Junior & Gusta e a cantora Mali.

Eduardo Zaccani deve voltar, hoje, ao Dumnas Beach Space para prestigiar o amigo Gustavo Marchi, que realiza a Tardinha na Copa: Fivela, Modão e Brasa Mikael Wammes / Divulgação

Vogue

As fashionistas Carla Carlin, Beatriz Martins, Jovana Foresti, Daiane Mattos Anselmi e Rachel Vanin armam desfile, amanhã, às 16h, na Galeria.54, de Priscila Cappelletti e Lucas Martini. Querem revelar, em grande estilo, a moda produzida por elas apresentando looks repletos de identidade, ratificando a força do mercado criativo da terrinha.

A graça de Luise Cardoso Silveira para dançar os hits da hora na pista do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Veludo

Bárbara Boff escolheu as redes sociais para revelar a nova coleção de inverno de sua marca autorial, a BEHSCO. No domingo, dia 21, às 20h, a empresária lançará o drop VELVET em uma live no Instagram @behsco. A novidade reúne peças-chave da estação, como calças, blusas, vestidos e casacos, com vendas disponíveis pelo site www.behsco.com.br.

Mauro César da Rosa investiu na movimentada cena que anima o endereço clubber de Saulo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação

É pedra

A arquiteta Andressa Barroso leva o talento caxiense ao cenário nacional ao integrar o seleto grupo de colecionadores convidados para a exposição Coleções com Memória, em exibição de 18 de junho a 18 de outubro no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, em Belo Horizonte.

Apaixonada pela mineralogia, Andressa, que integra a Associação Sala de Arquitetos, foi escolhida para apresentar exemplares de sua coleção na mostra, que reúne nomes de diferentes regiões do país em uma celebração ao colecionismo mineral e à preservação da memória geológica.