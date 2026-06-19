João Pulita

Sociedade
Notícia

Esta sexta-feira a coluna está pautada na beleza da juventude

Entre os destaques a nova proposta de Gustavo Marchi e um desfile de moda de designers caxienses lançamento de coleção de moda autoral online.

João Pulita

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