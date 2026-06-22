Encontros e homenagens movimentam cenário social da cidade

Memória gustativa
O deejay Jorge “Mono” de Jesus comemora seus 24 anos na área do entretenimento com a realização de um encontro pautado em uma proposta que resgata a histórica trajetória do extinto Jaipur Om Bar, ponto de referência por aqui nos anos 2000. Marcada para sair do papel no dia 11 de julho, a função ocupará o Rocca Garden Bar com as honras de Giuliano Bianchi, Julio Cesar Missiaggia e Rafael Losso. O reencontro será temático para celebrar o feito de Monesh Manglani, proprietário do Jaipur e curador oficial dos festejos. Haverá, na ocasião, um típico Chicken Tikka.
Espelho
Anaméli Lipreri, mestre em biotecnologia, especialista em biomedicina, dona de um currículo de 11 anos de atuação com método autoral e foco em harmonização e rejuvenescimento facial e corporal comemora atual fase. Sua clínica homônima está agora em novo endereço no Condomínio Jardim Parque Business.
Destaque
Márcia Inês Ecker e Ivo Appio vibram com a deferência que a floricultura, Terra e Verde Paisagismo, receberá, amanhã, às 19h, na Câmara Municipal. A homenagem ao casal se deve por seus 30 anos de trabalho e é uma iniciativa do vereador Aldonei Machado. Ivo e Márcia recepcionarão amigos e autoridades ao redor de um providencial coquetel no Plenário Nadyr Rossetti.