Encontros e homenagens movimentam cenário social da cidade

Gabriela Bossardi e Francesca Bossardi Fontanella, charmosa plateia, no Elas, Por Todos, que animou o salão principal da sede social do Recreio da Juventude em noite de debutantes e benemerência Eduardo Maccagnan / Divulgação

Memória gustativa

O deejay Jorge “Mono” de Jesus comemora seus 24 anos na área do entretenimento com a realização de um encontro pautado em uma proposta que resgata a histórica trajetória do extinto Jaipur Om Bar, ponto de referência por aqui nos anos 2000. Marcada para sair do papel no dia 11 de julho, a função ocupará o Rocca Garden Bar com as honras de Giuliano Bianchi, Julio Cesar Missiaggia e Rafael Losso. O reencontro será temático para celebrar o feito de Monesh Manglani, proprietário do Jaipur e curador oficial dos festejos. Haverá, na ocasião, um típico Chicken Tikka.

Samuel Mittag e Cristina Rizzoto, do grupo que aplaudiu as 20 debutantes do Recreio da Juventude, semana passada, durante reunião social em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul Eduardo Maccagnan / Divulgação

Espelho

Anaméli Lipreri, mestre em biotecnologia, especialista em biomedicina, dona de um currículo de 11 anos de atuação com método autoral e foco em harmonização e rejuvenescimento facial e corporal comemora atual fase. Sua clínica homônima está agora em novo endereço no Condomínio Jardim Parque Business.

Anaméli Lipreri comemora fase profissional e se destaca no segmento da estética com método autoral Thiago Silva / Divulgação

Henrique Krewer e Joean Bohn na cena clubber, em noite de gente jovem reunida e música boa Cristiano de Oliveira / Divulgação

Destaque

Márcia Inês Ecker e Ivo Appio vibram com a deferência que a floricultura, Terra e Verde Paisagismo, receberá, amanhã, às 19h, na Câmara Municipal. A homenagem ao casal se deve por seus 30 anos de trabalho e é uma iniciativa do vereador Aldonei Machado. Ivo e Márcia recepcionarão amigos e autoridades ao redor de um providencial coquetel no Plenário Nadyr Rossetti.

A acadêmica de fisioterapia Letícia Porto Gottlieb causou com sua beleza no endereço festivo do entertainer Saulo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação