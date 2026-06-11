Confira os eventos que movimentaram a sociedade da Serra gaúcha

Gente boa
Maria de Lourdes Grison, dedicada voluntária da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora, arregimenta personalidades da comunidade para colaborar com a saúde financeira da entidade socioassistencial.
Neste domingo, na hora do almoço, Lourdinha, recepciona, ao lado da família de Vilma Sandi Rech Castilhos, um almoço beneficente que ocupará o Salão Paroquial da Igreja Perpétuo Socorro. A atuante Vilma abraçou o projeto com sua expressiva família.
Máquinas
Franco Stedile, presidente da Sociedade Caxiense de Automóveis Antigos, realiza, com o apoio de Adelar Colombo, diretor da Federação Brasileira de Veículos Antigos, a quinta edição do Clássicos Sobre Rodas, nos dias 12, 13 e 14, no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva. Será uma exposição dos anos dourados dos carros antigos com um projeto que evidenciará os 50 anos da Fiat Brasil, os 100 da Chrysler e os 140 de Mercedes-Benz. Mais informações no Instagram @scaa_oficial.
Passarela
As debutantes do Recreio da Juventude ganham mais holofotes na terça-feira, 16. Elas serão as estrelas do jantar beneficente Elas, por Todos, uma ação que ratifica a solidariedade da agremiação. Para abrilhantar a noite, que ocupará a sede social do clube, a trilha sonora terá o quarteto formado por Ará, Ana Jardim, Bruna Toledo e Ninamarina, que apresentará ao vivo um repertório de clássicos de nomes célebres da MPB, como Gal Costa, Cássia Eller, Elis Regina e Marisa Monte. Os ingressos para a data estão disponíveis com as debutantes, as integrantes da Confraria das Rainhas ou diretamente no Departamento Social. Todos os recursos arrecadados na noite serão destinados para a Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul.