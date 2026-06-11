Confira os eventos que movimentaram a sociedade da Serra gaúcha

Sandra Anselmi (centro) com as artesãs Odete Rath e Neiva Zorzi antes da abertura da mostra Natureza Tecida, que elas apresentam desde terça-feira, no Mata Lab, da Cidade Matarazzo, em São Paulo Felipi Vieira / Divulgação

Elisa Boff com Lilian Pace, a curadora da mostra Natureza Tecida de Sandra Anselmi e as amigas Sandra Sgandella Fontoura e Lisiane Tondo, em vernissage, realizado terça-feira, em São Paulo Felipi Vieira / Divulgação

Gente boa

Maria de Lourdes Grison, dedicada voluntária da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora, arregimenta personalidades da comunidade para colaborar com a saúde financeira da entidade socioassistencial.

Neste domingo, na hora do almoço, Lourdinha, recepciona, ao lado da família de Vilma Sandi Rech Castilhos, um almoço beneficente que ocupará o Salão Paroquial da Igreja Perpétuo Socorro. A atuante Vilma abraçou o projeto com sua expressiva família.

A médica caxiense, Antonia Angeli Gazola, em sua formatura de mestrado em Biomedical Informatics, na Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia Kai Mai / Divulgação

Máquinas

Franco Stedile, presidente da Sociedade Caxiense de Automóveis Antigos, realiza, com o apoio de Adelar Colombo, diretor da Federação Brasileira de Veículos Antigos, a quinta edição do Clássicos Sobre Rodas, nos dias 12, 13 e 14, no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva. Será uma exposição dos anos dourados dos carros antigos com um projeto que evidenciará os 50 anos da Fiat Brasil, os 100 da Chrysler e os 140 de Mercedes-Benz. Mais informações no Instagram @scaa_oficial.

Rafael, Adriane e Rodrigo Santarem, diretores e o gerente da DRSUL Geely Caxias, na apresentação da concessionária e da nova marca de carros do grupo, segunda-feira Leandro Araújo / Divulgação

Passarela

As debutantes do Recreio da Juventude ganham mais holofotes na terça-feira, 16. Elas serão as estrelas do jantar beneficente Elas, por Todos, uma ação que ratifica a solidariedade da agremiação. Para abrilhantar a noite, que ocupará a sede social do clube, a trilha sonora terá o quarteto formado por Ará, Ana Jardim, Bruna Toledo e Ninamarina, que apresentará ao vivo um repertório de clássicos de nomes célebres da MPB, como Gal Costa, Cássia Eller, Elis Regina e Marisa Monte. Os ingressos para a data estão disponíveis com as debutantes, as integrantes da Confraria das Rainhas ou diretamente no Departamento Social. Todos os recursos arrecadados na noite serão destinados para a Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul.

Laurindo Costa, sócio-fundador da Difratelli, a arquiteta Patrícia Bordin com o marido Vanderlei Mantovani, franqueados da Difratelli Flores da Cunha, e Paola Costa, diretora e designer de produto da empresa, na celebração dos 35 anos da marca, realizado durante jantar no último dia 29 Luis Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Confira quem se destacou na noite do Café de La Musique na último dia 3!

Anna Caroline Rabaiolli Cristiano de Oliveira / Divulgação

Bruno Pasqualon Zanatta e Paula Palaoro Cristiano de Oliveira / Divulgação

Luiza Pellini Danelus Cristiano de Oliveira / Divulgação

Paula Palaoro e Nicole Girondi Copelli Cristiano de Oliveira / Divulgação

Nicole Sirena Cristiano de Oliveira / Divulgação

Os irmãos Yanis e Bernardo Gomes, quando comemoravam o aniversário da mana Cristiano de Oliveira / Divulgação

Emanuelle Schumann Cristiano de Oliveira / Divulgação

Fabrício Casara Cristiano de Oliveira / Divulgação

Gabrielle Bellini Cristiano de Oliveira / Divulgação

Luan Carlotto Cristiano de Oliveira / Divulgação