Confira as novidades da terrinha na coluna de hoje

Os acadêmicos de engenharia civil Eduardo Anselmini Deitos e Guilherme Blauth Faligurski, em breve hiato dos cálculos, conferiram a efervescente cena jovem Cristiano de Oliveira / Divulgação

Vem aí!

Larissa Guerra e Rodrigo Machado têm motivos extras para comemorar. À frente da vibrante comunidade Villa Urbana Coworking, que acaba de completar três anos, a dupla prepara a expansão da marca por estas plagas. Os sócios anteciparam para a coluna a inauguração da segunda unidade, prevista para a primeira quinzena de julho. O novo espaço ocupará os domínios da Avenida Júlio de Castilhos, no bairro Cinquentenário, em um endereço privativo de três andares. A arquiteta e urbanista, Larissa também é responsável pelo projeto da boa nova que inclui salas, estações, escritórios e promete muito networking.

Larissa Guerra e Rodrigo Machado tiram do papel a expansão do Villa Urbana Coworking Carla Souza / Divulgação

Sortido

Luciana “Lulu” Alberti voltará à cena do Shopping Villagio Caxias no dia 4 de julho. Ela arma, para a data, uma exposição de moda, arte e design feitos à mão com a participação de todo seu entourage. A função criativa será realizada entre 10h e 22h.

A multimídia Astrid Fontenelle e as farroupilhenses, Mônica Lotti e Madalene Meneghel mapearam a mostra Natureza Tecida - Somos um Único Fio, da artista têxtil Sandra Anselmi, semana passada, na Mata Lab, na Cidade Matarazzo, em São Paulo Felipi Vieira / Divulgação

Virtuose

A pianista Esmeralda Frizzo já ensaia um recital autoral que levará ao palco do Teatro Pedro Parenti, da Casa da Cultura, às 20h, do dia 30. O repertório, com composições próprias, ela apresentará acompanhada dos violões de Tomas Savaris e Letícia Kerschener, do acordeon de André Arrosi e percussão de Edemur Pereira. Para coroar o espetáculo, o filho de Esmeralda, Bernardo Frizzo Bigarella fará uma participação que promete encantar o público de adesão.

Tatiana e Eduarda Ruzzarin Menezes, mãe e filha, na última quarta-feira, em tarde de moda e amigas reunidas, durante encontro que concentrou nomes de expressão ao redor dos anfitriões, Ruth Fontoura e Renato Mezzomo Lopes Eduardo Maccagnan / Divulgação

Paisagens

Criadores da Dolcetto - Vinho sem Frescura, o jornalista Diego Adami e a sommelière Renata Formolo, revelaram o novo Dolcetto Territórios com o intuito de mapear e prospectar os apaixonados pela cultura do vinho.

Adami, com o apoio do também jornalista Ronaldo Velho Bueno, apresentou a proposta, quinta-feira, em reunião para profissionais da mídia, com uma série encantadora de tours pelo Rio Grande do Sul. O encontro ocupou o salão nobre do Blue Tree Hotel.

Os jornalistas Ronaldo Velho Bueno e Diego Adami no encontro que descortinou o projeto Dolcetto Territórios João Pulita