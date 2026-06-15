Confira as novidades da terrinha na coluna de hoje

Vem aí!
Larissa Guerra e Rodrigo Machado têm motivos extras para comemorar. À frente da vibrante comunidade Villa Urbana Coworking, que acaba de completar três anos, a dupla prepara a expansão da marca por estas plagas. Os sócios anteciparam para a coluna a inauguração da segunda unidade, prevista para a primeira quinzena de julho. O novo espaço ocupará os domínios da Avenida Júlio de Castilhos, no bairro Cinquentenário, em um endereço privativo de três andares. A arquiteta e urbanista, Larissa também é responsável pelo projeto da boa nova que inclui salas, estações, escritórios e promete muito networking.
Sortido
Luciana “Lulu” Alberti voltará à cena do Shopping Villagio Caxias no dia 4 de julho. Ela arma, para a data, uma exposição de moda, arte e design feitos à mão com a participação de todo seu entourage. A função criativa será realizada entre 10h e 22h.
Virtuose
A pianista Esmeralda Frizzo já ensaia um recital autoral que levará ao palco do Teatro Pedro Parenti, da Casa da Cultura, às 20h, do dia 30. O repertório, com composições próprias, ela apresentará acompanhada dos violões de Tomas Savaris e Letícia Kerschener, do acordeon de André Arrosi e percussão de Edemur Pereira. Para coroar o espetáculo, o filho de Esmeralda, Bernardo Frizzo Bigarella fará uma participação que promete encantar o público de adesão.
Paisagens
Criadores da Dolcetto - Vinho sem Frescura, o jornalista Diego Adami e a sommelière Renata Formolo, revelaram o novo Dolcetto Territórios com o intuito de mapear e prospectar os apaixonados pela cultura do vinho.
Adami, com o apoio do também jornalista Ronaldo Velho Bueno, apresentou a proposta, quinta-feira, em reunião para profissionais da mídia, com uma série encantadora de tours pelo Rio Grande do Sul. O encontro ocupou o salão nobre do Blue Tree Hotel.