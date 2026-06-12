Coleção de Gabriela Trois reúne a sociedade em tarde de estilo e gente bonita reunida

Estação delas
Renato Mezzomo Lopes, Miro e Ruth Fontoura foram os acolhedores anfitriões, quarta-feira, em sua Don Juan, quando apresentavam a coleção Construction Fall Winter 2026 da designer Gabriela Trois, conduzida pelo marido dela, Felipe Schneider. Nota para os looks incríveis da marca, o décor da Santo Garimpo e as delícias do chef Gilnei Soares. Por lá, mulheres de expressão abrilhantaram o encontro, entre elas Eloísa Tondo, Eliane Tondo Pereira, Tatiana Ruzzarin Menezes, Patrícia Pezzi Zambiazi, Carem Paesi, Fernanda Pagliolli, Paola Marcon Kaspary, Vanessa Fortes Tonietto, Ana Paula Viezzer, Daniela Palandi e Angélica Zardo, entre muitas outras personalidades.
Day
Hoje é o dia de celebrar os aniversários de Volnei Canônica e Fernanda M. Guerra.
Aspirantes
O bailarino, Akácio Camargo, criador do projeto Impulso e idealizador do espaço cultural homônimo, em parceria com a vice-presidente, Maria Lilith da Cruz, realizam, neste domingo, um almoço beneficente. Serão os anfitriões do “Almoço que Faz o Bem”, que ocupará os salões da Paróquia São José, nos domínios da Rua Hugo Luciano Ronca, 2600. O projeto possui 14 anos de história e atende mais de 100 crianças e adolescentes da cidade, democratizando o acesso à arte, cultura e educação. Mais informações podem ser conferidas no Instagram @projetoimpulso.ecac.