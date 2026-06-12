João Pulita

Sociedade
Notícia

Coleção de Gabriela Trois reúne a sociedade em tarde de estilo e gente bonita reunida

Além disso, o projeto Impulso realiza almoço beneficente neste domingo para apoiar mais de 100 crianças e adolescentes atendidos.

João Pulita

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