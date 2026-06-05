Casa Magnabosco lança pop-up de luxo e eventos movimentam agenda local

Croqui
Renato Mezzomo Lopes e Ruth Fontoura serão os anfitriões, quarta-feira, dia 10, em sua Don Juan, para a apresentação da coleção da designer Gabriela Trois com consultoria personalizada para customizar suas peças sob medida. As mulheres inspiradoras que estarão presentes respondem pelos nomes de Andréia Morello, Analice Carrer, Eduarda Ruzzarin Menezes, Roseana Rossi Pettinelli, Silvana Spode Garcez, Gabriela Ckless, Pâmela Rosa, Lisiane Sá Spolavori, Camila Drechsler e Verônica Dal Bello Santos.
Second hand
Atento ao movimento da moda com base na sustentabilidade e na economia circular, o chairman da Casa Magnabosco, Pedro Horn Sehbe, assina um encontro em formato pop-up, iniciativa visionária que apresenta uma curadoria de produtos de luxo revisitados. Apaixonados pela fashion attitude poderão conferir entre os dias 11 e 12, das 11h às 20h, peças incríveis no terceiro andar do icônico endereço.
Primavera
Referência no voluntariado e na moda, Regina Bellini já coloca no papel seu projeto anual em grande formato para atender os dois segmentos. Agendou o dia 23 de setembro para descortinar a ideia.
Quinze
Rafael Losso e Diego Guarezi da Luz fazem contagem regressiva para as comemorações dos 15 anos de fundação da Bier Haus. Contaram para a coluna que a grande festa será no dia 4 de dezembro com direito a revival, uma vez que o primeiro artista que se apresentou por lá, Vinicius Zanotto e o deejay parceiro, que responde pela musicalidade do DJ Mono, animarão a data.
Quentão
O grupo de forró Chá de Gengibre, por Sandro Martins e Edu Segabbi, em parceria com Gregory Debaco, tiram do papel a festa junina que movimentará o Burritos Fantásticos neste sábado, a partir das 17h.