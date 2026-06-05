João Pulita

Sociedade
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Casa Magnabosco lança pop-up de luxo e eventos movimentam agenda local

Evento pop-up com peças de luxo revisitadas acontece nos dias 11 e 12, das 11h às 20h, na Casa Magnabosco.

João Pulita

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