Casa Magnabosco lança pop-up de luxo e eventos movimentam agenda local

Mulheres inspiradoras, Andréia Morello e Camila Dreschsler recepcionadas por Renato Mezzomo Lopes, na Don Juan, para preparar a chegada da designer Gabriela Trois, quarta-feira, por estas plagas Leandro Araújo / Divulgação

Croqui

Renato Mezzomo Lopes e Ruth Fontoura serão os anfitriões, quarta-feira, dia 10, em sua Don Juan, para a apresentação da coleção da designer Gabriela Trois com consultoria personalizada para customizar suas peças sob medida. As mulheres inspiradoras que estarão presentes respondem pelos nomes de Andréia Morello, Analice Carrer, Eduarda Ruzzarin Menezes, Roseana Rossi Pettinelli, Silvana Spode Garcez, Gabriela Ckless, Pâmela Rosa, Lisiane Sá Spolavori, Camila Drechsler e Verônica Dal Bello Santos.

Lisiane Sá Spolavori, Analice Carrer e Gabriela Ckless elencam o grupo das mulheres inspiradoras que arregimentam amigas para uma imersão de estilo com a designer gaúcha Gabriela Trois que fará rasante, dia 10, na Don Juan Leandro Araújo / Divulgação

Second hand

Atento ao movimento da moda com base na sustentabilidade e na economia circular, o chairman da Casa Magnabosco, Pedro Horn Sehbe, assina um encontro em formato pop-up, iniciativa visionária que apresenta uma curadoria de produtos de luxo revisitados. Apaixonados pela fashion attitude poderão conferir entre os dias 11 e 12, das 11h às 20h, peças incríveis no terceiro andar do icônico endereço.

Pedro Horn Sehbe volta a incentivar a economia circular, com charme extra, no centenário endereço da Casa Magnabosco Leandro Araújo / Divulgação

Primavera

Referência no voluntariado e na moda, Regina Bellini já coloca no papel seu projeto anual em grande formato para atender os dois segmentos. Agendou o dia 23 de setembro para descortinar a ideia.

Laura Martins celebrou a chegada de seus 15 anos com direito à festa para familiares e amigos Jonas Adriano / Divulgação

Quinze

Rafael Losso e Diego Guarezi da Luz fazem contagem regressiva para as comemorações dos 15 anos de fundação da Bier Haus. Contaram para a coluna que a grande festa será no dia 4 de dezembro com direito a revival, uma vez que o primeiro artista que se apresentou por lá, Vinicius Zanotto e o deejay parceiro, que responde pela musicalidade do DJ Mono, animarão a data.

Beatriz e Elson Martins foram os anfitriões da celebração dos 15 anos da filha, Laura no Loft do Recreio da Juventude Jonas Adriano / Divulgação

Quentão