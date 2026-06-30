João Pulita

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Brinde à amizade, nove anos de histórias e celebração das Jackie’s & Batizadas

Encontro das Jackie’s & Batizadas reuniu o grupo na Casa Gazzaro, em Flores da Cunha, com gastronomia, vinhos e bolo comemorativo

João Pulita

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