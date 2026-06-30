O grupo Jackie’s & Batizadas celebrou, na noite de quinta-feira (25), seus nove anos de trajetória em um encontro na Casa Gazzaro, em Flores da Cunha. A confraternização teve como destaque o menu preparado pelo chef genovês Emanuele Olivari, enquanto a sommelière Jaqueline Trentin conduziu uma visita especial à adega da propriedade. Encerrando a celebração, o bolo comemorativo assinado pela confeiteira Fabíola Fadanelli adoçou a noite dedicada à amizade e às boas memórias.
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Brinde à amizade, nove anos de histórias e celebração das Jackie’s & Batizadas
Encontro das Jackie’s & Batizadas reuniu o grupo na Casa Gazzaro, em Flores da Cunha, com gastronomia, vinhos e bolo comemorativo