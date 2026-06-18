Apresentamos as personalidades à frente do êxito do Elas, Por Todos, projeto do Recreio da Juventude

B'day
Hoje é dia de festa ao redor de Nivaldo Pereira, jornalista, colunista do Pioneiro e astrólogo de plantão.
Vida longa e feliz ao geminiano!
Grifados
Os curadores e comandantes da Galeria.54, Priscila Cappelletti e Lucas Martini, garimpam os objetos de design que ambientarão o terceiro andar da icônica Casa Magnabosco, para recepcionar a marca de luxo britânica Burberry, que desembarcará por aqui nos dias 23 e 24. O chairman da Magnabosco, Pedro Horn Sehbe, exibirá a grife reconhecida mundialmente pelos seus trenchcoats clássicos e elegantes. A criativa Marina Miot é a arquiteta convidada para projetar o espaço que resgata a história da Burberry, fundada em 1856, na Inglaterra.
Talentos
As famílias Marmentini e Biazoli anteciparam à coluna um novo capítulo de suas trajetórias empresarial. Neste sábado, apresentam oficialmente a Marzoli Inc., marca liderada pelos primos Pedro Henrique Marmentini e Luciano Biazoli, que surge depois de uma consolidada atuação dos clãs à frente da Biamar Malhas e no segmento de empreendimentos comerciais. A ocasião também marcará o lançamento do Residencial Alba, que leva a assinatura conceitual da arquiteta farroupilhense Lisana Maggioni. O encontro festivo promete reunir familiares, amigos, autoridades e profissionais da mídia expoentes da região.