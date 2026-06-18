Apresentamos as personalidades à frente do êxito do Elas, Por Todos, projeto do Recreio da Juventude

A futura e a atual soberanas do Recreio da Juventude, Alice Souto Dallegrave e Maria Eduarda Burtet Degrazia com a candidata ao Glamour Girl 2026 pela agremiação, Laura Scur Tres, brilharam no Elas, Por Todos Leandro Araújo / Divulgação

B'day

Hoje é dia de festa ao redor de Nivaldo Pereira, jornalista, colunista do Pioneiro e astrólogo de plantão.

Vida longa e feliz ao geminiano!

Marcelo e Paula Ayala, presidentes-executivos do Recreio da Juventude, anfitriões, terça-feira, para o projeto Elas, Por Todos, que levou à passarela as debutantes 2026 em prol da Liga Feminina Eduardo Maccagnan / Divulgação

Felipe Tondo Pereira e Verônica Daros, vice-presidentes sociais do Recreio da Juventude, celebram o êxito do Elas, Por Todos, que levou as 20 debutantes 2026 à passarela, em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer Eduardo Maccagnan / Divulgação

Grifados

Os curadores e comandantes da Galeria.54, Priscila Cappelletti e Lucas Martini, garimpam os objetos de design que ambientarão o terceiro andar da icônica Casa Magnabosco, para recepcionar a marca de luxo britânica Burberry, que desembarcará por aqui nos dias 23 e 24. O chairman da Magnabosco, Pedro Horn Sehbe, exibirá a grife reconhecida mundialmente pelos seus trenchcoats clássicos e elegantes. A criativa Marina Miot é a arquiteta convidada para projetar o espaço que resgata a história da Burberry, fundada em 1856, na Inglaterra.

Os fashion designers Martina Cambruzzi e Guilherme Biondo trabalharam pelo sucesso do Elas, Por Todos, que lotou os salões do Recreio da Juventude para apresentar as debutantes do ano Leandro Araújo / Divulgação

Arthur Chaves Eberle esteve ao lado da coordenadora da Liga Jovem de Combate ao Câncer, Mery Brazeiro de Lima, durante o Glamour em Cena, domingo, durante almoço benemerente Leandro Araújo / Divulgação

Talentos

As famílias Marmentini e Biazoli anteciparam à coluna um novo capítulo de suas trajetórias empresarial. Neste sábado, apresentam oficialmente a Marzoli Inc., marca liderada pelos primos Pedro Henrique Marmentini e Luciano Biazoli, que surge depois de uma consolidada atuação dos clãs à frente da Biamar Malhas e no segmento de empreendimentos comerciais. A ocasião também marcará o lançamento do Residencial Alba, que leva a assinatura conceitual da arquiteta farroupilhense Lisana Maggioni. O encontro festivo promete reunir familiares, amigos, autoridades e profissionais da mídia expoentes da região.

Luísa Tedesco, Ana Paula De Luca e Tamilis Tesch formaram um time de belezas no FUNCUP, que movimentou o Dumnas Beach Space Mikael Wammes / Divulgação