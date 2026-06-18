João Pulita

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Apresentamos as personalidades à frente do êxito do Elas, Por Todos, projeto do Recreio da Juventude

As debutantes 2026 do Recreio da Juventude desfilaram em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul

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